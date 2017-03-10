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Дальневосточные аисты могли остаться без гнёзд этой весной: РИА "Восток-Медиа"
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Дальневосточные аисты могли остаться без гнёзд этой весной

Дальневосточные аисты могли остаться без гнёзд этой весной
Приморские специалисты позаимствовали опыт китайских коллег
10 марта 2017, 17:05
Экология | Приморский край
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Фото: pixabay.com, предоставлено специалистами заповедника

Сотрудникам Ханкайского заповедника в Приморском крае пришлось соорудить новые гнездовья для аистов. Поднявшаяся вода размыла старые конструкции. Это могло навредить популяции птиц, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники государственного природного биосферного заповедника «Ханкайский» готовятся встретить птиц, возвращающихся с мест зимовки. Пернатым планируют обеспечить безопасный пролёт, а также условия для благополучного гнездования и выхаживания потомства.

«В условиях масштабного подтопления водно-болотных угодий из-за высокого уровня воды в озере Ханка справиться с поставленной задачей порой нелегко. Обширные участки суши, прежде пригодные для временной остановки и отдыха птиц, оказались под водой или частично размыты. Сократилась площадь, пригодная для гнездования многочисленных водоплавающих и околоводных видов», - поделились информацией в ФГБУ «Государственный заповедник «Ханкайский».

Ранее сотрудники Ханкайского заповедника неоднократно устанавливали искусственные опоры для гнёзд, чтобы сохранить и увеличить численность дальневосточного аиста. Однако в этом году высокая вода размыла железо - бетонные конструкции и искусственные опоры с гнёздами оказались частично или полностью непригодными для дальнейшего заселения их птицами.

Нынешней весной специалисты решили продолжить установку искусственных опор для их гнёзд, но отказаться от использования массивных и тяжеловесных конструкций, а воспользоваться примером, широко используемым орнитологами Амурской области и Хабаровского края, а также коллегами из китайского заповедника «Синкай-Ху». Так, при строительстве использовали вертикально выставленные брусья длиной до 4 метров из прочной древесины, крестообразно закреплённые в верхней части в «пучок», где с помощью сухих веток и досок выложено прочное основание для будущего гнезда.


 

Всего смонтировали и установили 5 искусственных опор подобного типа. Под размещение опор выбрали сухие и безопасные для птиц места.

Остаётся лишь надеяться, что птицы по достоинству оценят усилия людей и обретут новые для себя жилища на надёжных, построенных в заповеднике опорах.

«Стоит заметить, что дальневосточный аист занесён в международную и национальные Красные книги России, Кореи, Китая, Японии, так как находится на грани исчезновения. На Приханкайской низменности дальневосточные аисты традиционно гнездятся, выбирая, как правило, для устройства гнезда одиноко стоящие деревья», - добавили в отделе экологического просвещения заповедника.

В мае прошлого года владельцы домов в районе озера Ханка столкнулись с аномальным подъёмом воды. Жители прибрежных улиц в Новокачалинске, Платоновке, Турьем Роге и Астраханке бились за каждый метр земли.


 
 
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Комментарии
  • Андрей Нор  (вчера, 11:15 )

    Как они раньше без нас жили, кто им гнезда строил, когда люди этого не делали - ваще непонятно. Какие будут идеи-мнения? Ставлю на инопланетян!



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