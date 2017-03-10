В Чугуевском районе построили две дамбы

Они защитят сёла Ленино и Шумное от наводнений

В Чугуевском районе Приморья завершилось строительство двух защитных гидротехнических сооружений. Их общая протяжённость составила более трёх километров.

Как рассказал глава администрации Чугуевского района Анатолий Баскаков, новые дамбы позволят защитить сёла Ленино и Шумное во время паводков и наводнений.

«Эти сёла наиболее пострадали во время прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Для их защиты построены дамбы по берегам рек Правая и Павловка. Работы заняли около месяца», – отметил он.

В ближайшие дни строители приступят к восстановлению дамб возле сёл Антоновка и Нижние Лужки. Ранее было восстановлено 50 метров пострадавшей от прошлогоднего тайфуна дамбы на реке Уссури. По словам главы района, все пять гидротехнических сооружений, необходимых для защиты муниципалитета от паводков, будут восстановлены к 20 марта.

Кроме этого, в районе восстановлена и улично-дорожная сеть. Специалисты починили все восемь муниципальных мостов, пострадавших от наводнения.

Всего на этот год в Приморье запланирована расчистка 39 русел рек и ремонт, сооружение дамб и других гидротехнических сооружений на 34 объектах. Предварительная общая стоимость работ составляет 215,4 миллиона рублей.