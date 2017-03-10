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Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву

Приморские антимонопольщики нанесли ещё один удар по Игорю Пушкарёву
Дело о якобы незаконных контрактах администрации Владивостока рассмотрят повторно
10 марта 2017, 15:19
Закон | Приморский край
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Фото: The Moscow Post

Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил апелляции по делу компании «Востокцемент». Приморским антимонопольщикам удалось отправить дело на первый пересмотр.

9 марта в Дальневосточном арбитражном суде (расположен в Хабаровске) состоялось очередное заседание по делу приморской компании «Востокцемент». РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что осенью 2015 года региональное управление Федеральной антимонопольной службы опубликовало итоги своего расследования о фактах ограничения конкуренции на рынках дорожных работ Владивостока со стороны мэрии. По версии ведомства, аппарат Игоря Пушкарёва заключил противозаконное соглашение между администрацией приморской столицы, МУП «Дороги Владивостока» и компаниями группы «Востокцемент». Последние были аффилированы непосредственно с Пушкарёвым.

С 2011 года по июль 2015 года власти заключили несколько контрактов на сумму 9 миллиардов рублей. Большая часть суммы (более 7 миллиардов) была выплачена «Дорогам Владивостока». При этом муниципальное предприятие чаще всего являлось единственным участником торгов. Компания умудрялась заключать контракты по максимальной цене – или с её незначительным снижением.

Владивостокские власти не согласились с выводами работников ведомства. В суде они добились того, чтобы решение УФАС признали незаконным. Представители УФАС и приморской прокуратуры попытались обжаловать это решение – но безуспешно. Эта неудача, впрочем, не остановила сотрудников ведомства. Они подали кассационную жалобу в арбитражный суд Дальневосточного округа, который и рассмотрел её в минувший четверг. Пресс-секретарь суда Светлана Факиро сегодня рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Антимонопольной службе удалось обжаловать предыдущие решения судов. Предыдущие апелляции отменили, а дело отправили на повторное рассмотрение. Теперь им будет заниматься приморский краевой арбитраж».

Этот судебный процесс тесно переплетается с уголовным делом Игоря Пушкарёва. Обстоятельства проведённого УФАС по Приморскому краю расследования вновь попали в поле зрения СМИ в июне 2016 года, сразу после задержания Игоря Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Итоги расследования УФАС, по сути, легли в основу обвинений. Интересно, что вчера же, 9 марта, самого владивостокского градоначальника временно отстранили от должности. Наблюдатели считают решение окружного арбитража ещё одним ударом по мэру приморской столицы, который до сих пор отрекается от всех обвинений в свой адрес.

 
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Комментарии
  • Вадим  (15:36, 10.03.2017)

    Не знаю, на чьей стороне закон. Но, хорошо помню, как заключались контракты по минимальной цене. Это было до создания МУПВ "Дороги Владивостока" Ремонта дорог, как такового и не было. За одну зиму все бордюры и брусчатка превращались в труху. Асфальт сходил вместе со снегом.

  • горожанин  (15:49, 10.03.2017)

    Поразительно, с каким цинизмом и настойчивостью попирается правосудие, защищая честь мундира, наплевав на решения предыдущих судов, добиваются заказчики в лице Краевой Администрации и Басманного суда, отстранения Пушкарева, прикрываясь "липовой" борьбой с монополией, для которых главная цель-захват власти в городе и расстановке своих людей и установление своей (московской) монополи на городские и краевые ресурсы, считая жителей края ничего не понимающим быдлом. Уже и главного следователя прогнали, осталось разогнать этих проституток- "антимонопольный комитет".

  • морпех  (16:10, 10.03.2017)

    Не пролезет в этот раз Пушкареву убийство. Срока давности на это нет.

  • Турыст  (17:00, 10.03.2017)

    Я понимаю, что в этой власти честных людей нет, воруют все без исключения, но некоторым можно всё, а для некоторых - закон, вот басманный закон и работает, попал ПИСя яйцами в мясорубку, выйдет евнухом, решать все вопросы нужно было раньше, как это делал Сергей Михайлович Неустановленнов-Лицов. Вспомните решение суда ночью об изменении устава ОПГ ЕР по беспартийному лидеру, ночью рассмотрели и приняли изменения. Когда требуется, разрежут на куски без анастезии и с улыбкой будут спрашивать о самочувствии.

  • олений пенис  (вчера, 07:12 )

    После появления таких плакатиков к восьмому марту на бывшего мера уже нельзя ставить ни гроша. Большего вреда ему нанести не смогли-ведь здесь уже политический выпад и прямой выпад. Такое вряд ли прощают. Вот и ответки пошли. Все, песенка спета. Ну ни идиоты ли?

  • ждлшгр  (вчера, 09:08 )

    ИС сейчас в МТ, сидит. А время специально затягивают, чтобы он посидел по дольше. Ничего, он сейчас обзаведётся новыми полезными знакомствами. Короче, не пропадёт. В этой жизни нужно попробовать всё! Привет АС и ВС. Всё будет хорошо!



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