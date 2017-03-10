На следующей неделе во Владивостоке стартует молодёжный фестиваль

Сегодня последний день приёма заявок на театральный фестиваль во Владивостоке. В целом он пройдёт в два этапа, при этом на первые смотрины смогут попасть даже те, кто не успеет сформировать заявку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На следующей неделе, 17 марта, во Владивостоке пройдёт шестнадцатый открытый городской фестиваль-конкурс «Живи, театр – восьмое чудо света!». На нём выступят детские и юношеские театральные коллективы. Возраст участников не может превышать 17 лет. Конкурсные работы принимаются и допускаются к просмотру в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-17 лет.

В этом году фестиваль впервые будет проводиться в 2 этапа. В первом этапе могут принять участие все желающие даже без подачи заявки. Он пройдёт в трёх номинациях: «Мой сценический костюм», конкурс эссе «Любите ли вы театр?» и конкурс на создание театральных афиш. Лучшие получат подарки и диплом по присуждённой номинации.

Официальная репетиция фестиваля состоится накануне самого мероприятия, 16-го числа, в 10:00. Имена победителей станут известны 18 марта.

Организаторы считают, что мероприятие содействует формированию и укреплению творческих связей непрофессиональных детских и юношеских театральных коллективов, а также помогает приобщить молодёжь к идеям гуманизма.

Заявки на участие в основной программе и работы в трёх номинациях I этапа фестиваля предоставляются в оргкомитет по адресу: Океанский проспект, 43, кабинет 40. Телефон: 245-68-59.