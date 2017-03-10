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Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва: РИА "Восток-Медиа"
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Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва

Во Владивостоке определились, кто заменит отстранённого Пушкарёва
Городом по-прежнему управляют люди из его команды
10 марта 2017, 12:13
Политика | Приморский край
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Фото: newsvl.ru

В администрации Владивостока сообщили, что отстранение Игоря Пушкарёва от должности мэра никак не отразится на управлении городом. Приморской столицей по-прежнему будет управлять исполняющий обязанности главы администрации Константин Лобода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг Басманный суд Москвы временно отстранил мэра Владивостока Игоря Пушкарёва от должности. Теперь приморская столица официально осталась без градоначальника. Впрочем, по словам представителей администрации, этот факт никак не отразится на управлении городом. Владивостоком продолжит руководить исполняющий обязанности главы города Константин Лобода. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе городской администрации. Впрочем, это неудивительно: временное отстранение Игоря Сергеевича стало во многом формальной процедурой. Фактически он не руководил Владивостоком с момента своего задержания в июне прошлого года. Стоит отметить, что отстранения Пушкарёва многие ожидали уже тогда.

Впрочем, некоторые политологи считают, что изменения в городской администрации всё-таки грядут. Приморский политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев предположил, что на место исполняющего обязанности в скором времени назначат губернаторского ставленника, который сыграет роль «серого кардинала».

«Вероятнее всего, начнёт «зачистку» в рядах администрации Владивостока, сместит с должностей «неугодных». Ну а в дальнейшем попытает счастья в закреплении на месте градоначальника», - высказал своё мнение эксперт. Сможет ли бывший градоначальник вернуться в своё кресло, решит суд – в случае обвинительного приговора Пушкарёва дисквалифицируют. Эксперты считают этот вариант наиболее вероятным. Известный российский политолог Михаил Виноградов отметил, что случаи восстановления отстранённых мэров в должности после судов крайне редки. «Иногда бывали условные приговоры, но они предполагали деквалификацию. Хотя в случае Владивостока налицо - готовность всех сторон биться, поэтому многое будет зависеть от расстановки сил», - рассказал он.

Игоря Пушкарёва силовики задержали 1 июня прошлого года, в тот же день прошли обыски, и Следственный комитет возбудил дело по статьям 204 (часть 3) и 285 (часть 3) Уголовного кодекса России. Главе администрации Владивостока вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес.

 
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Комментарии
  • Житель  (12:48, 10.03.2017)

    Поддерживаю. Давно пора убрать пушкаревскую свиту с администрации пенком под зад

  • Прайс  (12:53, 10.03.2017)

    Думаете , следующий будет лучше , честнее и справедливее ?

  • Товарищ Жёсткий Критик  (12:54, 10.03.2017)

    Вору место в тюрьме, а не в мэрском кресле.

  • морпех  (12:58, 10.03.2017)

    Товарищ Жёсткий Критик абсолютно ПРАВ!!!

  • оперпевец  (12:59, 10.03.2017)

    это ему изничтоженные им городские трамваи карму портят.

  • ЛИС  (22:22, 10.03.2017)

    Кто бы не сел в кресло. . воровали и будут воровать. . надо как в китае. . пару чиновников поставить к стене. . другим потом не повадно будет.

  • 007  (23:17, 10.03.2017)

    А какого йогурта его свиту еще не поперли. . Пора менять мэра. . Факт воровства выявлен, и все это знают. . сейчас городом никто не занимается все равно

  • Володя  (вчера, 00:33 )

    У пушкарёва и подчинённые все воры, так что менять надо каждый месяц.

  • Турыст  (вчера, 17:28 )

    Чтобы мэрин и его команда не воровала, в подвале мэрии нужно открыть морг и складывать туда воров, морг должен быть очень вместительный.



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