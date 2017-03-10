Во Владивостоке срывается матч "Луча" против "Динамо"

Поле не оттаяло, зато команду "подогрели" зарплатой за три месяца

Матч приморского «Луча» перенесли из Владивостока в подмосковные Химки. Из-за неготовности стадиона «Динамо» к старту весеннего отрезка сезона 2016/17 первая домашняя игра «жёлто-синих» переносится на арену столичных динамовцев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

После спортивного подвига в Красноярске «Луч» готовится к следующей игре. Матч с титулованным московским «Динамо» должен был стать игрой-открытием весеннего отрезка сезона во Владивостоке и пройти в воскресенье, 12 марта. Однако этого не случится.

Как рассказал корреспонденту агентства руководитель пресс-службы футбольного клуба «Луч-Энергия» Андрей Вялков, на арене во Владивостоке не успело оттаять игровое поле.

«В Химках условия лучше. Наверное, есть какие-то долги у «Луча» перед «Динамо», но стадион хороший, они могут простить, понять и пустить. Однако в данном случае стадион к переносу не имеет никакого отношения, поле должен готовить клуб. Мы из-за задолженности перед энергетиками не успели включить подогрев», - пояснил собеседник агентства.

Андрей Вялков уточнил, что сейчас команда находится в Москве и готовится к игре. Предполагается, что следующий домашний матч, назначенный на 26 марта, всё-таки пройдёт в Приморье – «Луч» примет питерский «Зенит-2». Однако стопроцентную гарантию, что это случится, никто дать не может.

Известно, что со всеми сотрудниками и футболистами руководство рассчиталось за октябрь, ноябрь и декабрь, то есть полностью закрыло долги за 2016 год. При этом зарплату за январь и февраль ещё никто не получил.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в России накануне возобновился чемпионат в Футбольной национальной лиге. «Луч» на выезде смог «отстоять» ничью у крепкого «Енисея» – 0:0.

В начале марта «Лучу» начали возвращать долги. До этого он почти полностью приостановил свою работу до выплаты долгов по зарплате. Основной состав сделал это на сборах в Турции, остальной персонал – во Владивостоке. К бойкоту не присоединились только некоторые тренеры ДЮСШ и бухгалтерия.