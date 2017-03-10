В Приморье за год отремонтируют 140 километров дорог

В этом году в Приморье запланирован ремонт в общей сложности 140 километров дорог. На эти цели из краевого бюджета выделят около 1,5 миллиарда рублей. Частично в план попали участки, которые ещё в 2014 году поручил отремонтировать губернатор Приморья после своей большой поездки по краю. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что в 2016 году график дорожного ремонта в Приморье нарушили внеплановые аварийные работы – дорожникам в экстренном порядке пришлось восстанавливать транспортную инфраструктуру после тайфуна «Лайонрок».

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, в нынешнем сезоне дорожных работ в плане стоят участки дорог Веденка – Соловьёвка, Шкотово – Анисимовка, Сибирцево – Комиссарово, проезд к горнолыжной базе в Арсеньеве, дороги к Васильевке, Новошахтинску, Южно-Морскому, Светлогорью, Нагорному. Также, по словам директора департамента, будут отремонтированы 30 километров дороги Артём – Находка, 15 километров дороги Шкотово – Партизанск, продолжится ремонт дорог Раздольное – Хасан и Осиновка – Рудная Пристань.

Помимо этого, строительство новых участков дорог и ремонт существующих запланированы в окрестностях территорий опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская».