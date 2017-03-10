Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В приморскую столицу вернулись обычные пробки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 12 марта 2017 года, 17:55
Хабаровский СКА сыграл вничью с "Соколом" на своём поле
Хабаровский СКА сыграл вничью с "Соколом" на своём поле
В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
Миклушевский поторопил приморских дачников
Миклушевский поторопил приморских дачников
Молочная кухня попросила два миллиона у сахалинского губернатора
Молочная кухня попросила два миллиона у сахалинского губернатора
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:50
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 19:38
Миклушевский поторопил приморских дачников
вчера, 21:09
Правительство России утвердило четвёртую ТОР Приморья
вчера, 20:09
Во Владивостоке загорелось здание детского сада
вчера, 20:30
Глава района в Амурской области рассказал, зачем взял гектар
сегодня, 10:40
Приморский "Луч" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках
сегодня, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
сегодня, 15:20
Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти
сегодня, 09:50
"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
сегодня, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку

Обсуждаемое
вчера, 21:09
6

Правительство России утвердило четвёртую ТОР Приморья
вчера, 19:38
2

Миклушевский поторопил приморских дачников
сегодня, 12:50
2

Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 20:09
1

Во Владивостоке загорелось здание детского сада
вчера, 20:30
1

Глава района в Амурской области рассказал, зачем взял гектар
сегодня, 09:50
"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
сегодня, 10:40
Приморский "Луч" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках
сегодня, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
сегодня, 12:20
В Благовещенске художник-самоучка рисует картины на "заборе"
сегодня, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 114



Система Orphus

В приморскую столицу вернулись обычные пробки

В приморскую столицу вернулись обычные пробки
На городских дорогах собралось несколько мощных заторов
10 марта 2017, 11:25
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primgazeta.ru

Этим утром дороги Владивостока были загружены на обычные 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это на 1 балл выше, чем вчера. На городских магистралях собралось несколько крупных пробок.

Мощный затор собрался сегодня на магистрали Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. Плотность трафика на этом направлении варьировалась от 5 до 8 баллов. Эта пробка продолжилась и после – автомобилисты «ползли»  по дороге от кольцевой развязки у фуникулёра до Семёновской улицы.

Полтора часа сохранялась 6-балльная пробка на проспекте 100-летия Владивостока. Она была несколько короче обычного и растянулась от Русской улицы до остановки «Молодёжная». Как правило, на этом направлении заторы начинаются в районе остановок «Фабрика «Заря» или «Магнитогорская». К настоящему времени проспект полностью разгрузился – плотность трафика в сторону центра сейчас составляет 1 балл.

На «шестёрку» оказалась загружена Светланская улица в сторону центра города. Проблемы с движением здесь сохранялись в течение полутора часов. Стоит отметить, что этот затор был короче обычного – он начался в районе стадиона «Авангард» и закончился возле Матросского сквера. Обычно пробки на этой магистрали начинаются на Луговой площади.

Два часа сохранялись проблемы с движением на Выселковой улице. Автомобилисты «ползли» от закрытой дороги на трассу Седанка – Патрокл до Рудневского моста.

Непросто сегодня было проехать по проспекту Красного Знамени. Замедленное движение от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода сохранялось больше часа. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», эта магистраль была загружена на 5 баллов.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru