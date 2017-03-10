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"Единая Россия" приготовит к праймериз несколько миллионов бюллетеней: РИА "Восток-Медиа"
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"Единая Россия" приготовит к праймериз несколько миллионов бюллетеней

"Единая Россия" приготовит к праймериз несколько миллионов бюллетеней
В партии рассказали о порядке проведения предварительного голосования
10 марта 2017, 11:06
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

«Единая Россия» запускает обновлённый сайт предварительного голосования pg.er.ru, заявил руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов. По его словам, запрос на то, чтобы информация о проведении предварительного голосования накануне региональных выборов была доступна на едином ресурсе, который уже узнаваем, очень высок. Сайт начнёт работу 13 марта.

Бурматов добавил, что теперь сайт будет использоваться для аккумуляции информации по предварительному голосованию и в органы государственной власти, и в органы местного самоуправления, а также на должности руководителей регионов и городов.

«Люди обращаются за консультациями, и многие, в том числе журналисты, отмечают, что есть потребность в едином информационном ресурсе, которым в прошлом году выступал сайт предварительного голосования. Есть запрос как со стороны СМИ, так и от самих участников на то, чтобы сайт снова начал свою работу», – сказал Бурматов.

С помощью сайта можно узнать, в каких регионах и в каких городах пройдёт предварительное голосование, получить информацию о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением праймериз. На сайте планируется публиковать не только тематические новости, но и полную информацию для тех, кто сам хотел бы принять участие в предварительном голосовании.

Также «Единая Россия» определила даты дебатов, которые проведут участники предварительного голосования. Утверждены и темы дискуссий, заявил замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям начиная с 8 апреля и до 21 мая включительно. «Всего определено 8 тем для дебатов, но это не значит, что все 8 будут отработаны. Здесь регионы сами могут определять», – сказал Ревенко, уточнив, что каждый кандидат должен принять участие не менее чем в двух дебатах.

Он добавил, что сегодня уже определены темы для дебатов, которые сформированы с учётом общения депутатов Госдумы с избирателями во время региональных недель. Это – противодействие коррупции и эффективность госрасходов; экономика и промышленность; доступность и качество образования; здравоохранение и демография; инфраструктура и ЖКХ; АПК и развитие села; экология и защита окружающей среды; поддержка социально незащищённых слоёв населения.

Ревенко также отметил, что в одних дебатах одновременно могут принимать участие от двух до шести зарегистрированных участников.

В свою очередь заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов сообщил, что для Единого дня предварительного голосования будет изготовлено около 3,7 миллиона бюллетеней. Они имеют несколько степеней защиты и будут отпечатаны не позднее 21 мая.

Селиверстов отметил, что информацию о перечне мест для голосования с указанием адресов партийцы опубликуют в Интернете до 5 апреля, а до 12 апреля сформируют составы счётных комиссий. Численность членов комиссии составит не больше пяти человек. «Помещения для голосования по-прежнему будут располагаться в привычных для избирателей местах голосования – там, где обычно находятся избирательные комиссии. Все помещения для проведения предварительного голосования партия возьмёт в аренду в соответствии с требованиями законодательства на возмездной основе», – уточнил Селиверстов.

 
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Комментарии
  • Виктор  (вчера, 12:52 )

    Порядок проведения праймериз как в цивилизованных странах США и Франции. Единая Россия подражает чтобы приблизиться к западным ценностям.



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