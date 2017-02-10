Власти Владивостока проводят ревизию управляющих компаний

Выездные совещания санитарного штаба продолжают работу в жилых кварталах Чуркина во Владивостоке. На этой неделе специалисты административно-территориального управления Первомайского района оценили работу управляющей компании «Дальневосточные коммунальные системы».

В первую очередь ревизоры уделили внимание санитарному и техническому состоянию контейнерных площадок, организации вывоза шин, веток, ёлок, крупногабаритного мусора, а также уборке контейнерных площадок и прилегающих территорий от мусора. В муниципалитете отметили: управляющая организация должна убирать 10 метров по периметру контейнерной площадки.

Также во время выездного совещания специалисты АТУ и сотрудники управляющих компаний Первомайского района оценили благоустройство придомовых территорий, зон отдыха, установку и содержание детских площадок. Они проверяли обстановку по следующим адресам: Харьковская, 3, Калинина, 23, 25, 27, 225а, Черёмуховая, 12, 14, 12а, 16, Гульбиновича, 29/2, 17, 19, Интернациональная, 71, 69. Все эти дома обслуживаются УК «Дальневосточные коммунальные системы».

В ходе поездки по многим вопросам чиновники отметили грамотную, профессиональную и добросовестную работу специалистов управляющей компании. Однако зафиксировали и некоторые участки, где предстоит исправить ситуацию.

Выездные совещания санитарного штаба административно-территориального управления проходят совместно с представителями различных управляющих организаций района. Основная их цель – не только проверить соответствие придомовых территорий нормам, но и показать лучший опыт, на конкретных примерах разъяснить, как должна быть организована работа, а при наличии недочётов – сразу на месте дать разъяснение, как следует их устранить.