Сельские больницы Приморья станут объектами краевых проверок

На заседании администрации Приморского края тему для обсуждения задали итоги командировок медицинского автопоезда «Забота». Данные по заболеваниям, выявленным впервые, были столь пессимистичными, что послужили поводом для нового губернаторского поручения: проверить, как работают больницы в приморской глубинке.

Глава региона поручил краевому департаменту здравоохранения проинспектировать медицинские учреждения в тех муниципалитетах, где отмечены высокие показатели вновь выявленных специалистами автопоезда заболеваний.

«В ряде районов не работает система оказания первичной медико-санитарной помощи. Проект автопоезда «Забота» был задуман как альтернатива существующей системе, а показывает её неэффективность. Значит, не работает диспансеризация. Если в Пограничном районе выявляемость заболеваний по итогам осмотра врачами автопоезда составила около 70 %, то пора бить тревогу: проверять систему здравоохранения, вызывать главу муниципалитета, работать с профильным вузом, вводить систему социальных льгот для медицинских работников на территории района», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин доложил, что в прошлом году в Пограничном районе был назначен новый главврач. Кроме того, муниципалитет начал выделять служебное жильё для привлечения врачей на село. Глава региона также отметил, что муниципалитетам необходимо усилить взаимодействие с Тихоокеанским государственным медицинским университетом по целевой подготовке кадров для проблемных районов.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что мобильные поликлиники начали работать в Приморье в середине 2015 года. Их цель - повысить качество оказания медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов края. С тех пор специалисты автопоезда «Забота» осмотрели уже более 93 тысяч человек в десятках населённых пунктов Приморья. С этого года в состав медицинских бригад автопоезда по поручению губернатора был добавлен врач-онколог.