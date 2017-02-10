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Приморские военные четыре месяца живут без воды и тепла

Приморские военные четыре месяца живут без воды и тепла
Командование 5-й армии обещает скоро решить эту проблему
сегодня, 16:02
Общество | Приморский край
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Фото: vk.com, mark2_che

Вот уже четыре месяца военный городок в приморском селе Сергеевка живёт без воды и практически без теплоснабжения. Ситуация настолько острая, что в неё пришлось вмешаться командованию 5-й армии и ФСБ. В причинах столь плачевной ситуации в гарнизоне разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В редакцию обратилась жительница села Сергеевка Пограничного района Галина. Она рассказала о том, что в закрытом военном городке уже долгое время нет воды и отопления. «25 июня 2015 года Министерство обороны заключило договор с управляющей компанией «ГУЖФ». Ей передали наши 12 многоквартирных домов. Со своими обязанностями компания явно не справляется. Последние четыре месяца, с осени прошлого года, в гарнизоне нет водоснабжения. На первых этажах вода ещё иногда бывает, у жильцов повыше воды нет вообще», - рассказала  Галина. Из-за отсутствия воды в системе в домах практически нет отопления.

По словам собеседницы, в квартирах обычно 15-17 градусов тепла, не больше. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в ООО «ГУЖФ». В «управляйке» им ответили, что водопровод, питающий городок, неисправен. Трубы почти полностью забиты закаменевшим илом, частично – сгнили. Из-за этого вода либо не поступает в дома, либо уходит в землю. Спасёт Сергеевку только полная замена труб. Когда это произойдёт – пока не знает никто.

А вот так выглядит водопровод в военном городке изнутри.
 


 

 

Ни трубы, ни воды

В управляющей компании рассказали о ситуации более подробно. Руководитель пресс-службы АО «ГУ ЖКХ» (отделение «ГУЖФ», которое занимается обслуживанием военных городков) Мария Лысенко сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Вода в Сергеевский военный городок поступает из водозабора на станции Пржевальская. Оттуда она поступает на водно-насосную станцию, потом – в три накопительные ёмкости, а дальше самотёком – на жилой фонд городка. В данный момент 2,7 километра трубопровода от станции до накопительных ёмкостей нуждаются в полной замене. Пропускная способность труб  значительно уменьшилась». Из-за этого воды хватает либо на снабжение местной котельной, либо на подачу водоснабжения. Коммунальщикам пришлось выбирать из двух зол: оставить военный городок совсем без воды или совсем без тепла. Так как время года холодное, то выбор был очевиден.


 

«На все 12 домов в городке пустили одну водовозку. Приезжала она раз в день. Люди её практически не видели – военные до вечера на службе, просто не успевали. Люди ходили в деревню, к колодцам, или ещё как-то добывали воду. В том числе – вынужденно сливали её из батарей, что, конечно, сказывалось на температуре в квартире. Ситуация в гарнизоне действительно стала катастрофической», - пояснила глава Сергеевского сельского поселения Наталья Кузнецова. Она добавила, что проблема с водой у военных не только из-за неисправности труб. Скважина, из которой поступала вода, практически исчерпала себя, и теперь необходимо найти ей замену. Провести изыскательские работы Министерство обороны обязали в суде, и теперь вояки ищут подрядчика для их выполнения.

Генеральский контроль

Власти Сергеевки не могли повлиять на ситуацию в закрытом военном городке – это не их вотчина. Однако в начале февраля они написали жалобы в ряд ведомств, в том числе – ФСБ. Совпадение или нет, но после этого командование 5-й армии (её штаб находится в Уссурийске) напрямую занялось кризисом в сергеевском гарнизоне. 5 февраля с жителями военного городка встретились представители военной прокуратуры и районной администрации, а также командующий армией генерал Валерий Асапов. Он пообещал взять ситуацию под свой контроль. Пока это обещание выполняется. Как рассказала Галина, на этой неделе в городок стали регулярно завозить воду. «Четыре машины приходит в первой половине дня, четыре – под вечер. Наконец-то организовали нормальное снабжение. Нам пообещали, что уже через месяц наши проблемы с ЖКХ разрешатся. Хочется верить, что так и будет», - сообщила она.  

РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.

 
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Комментарии
  • Сергец  (сегодня, 16:37 )

    Что за военные пошли то? Только сопли пускать умеют и по редакциям газет жаловаться. Военные должны переносить все тяготы и лишения военной службы. Не нравится? Так велком на гражданку. А то только ныть могут как им плохо. Взяли бы да и починили трубы сами.

  • Ольга  (сегодня, 17:33 )

    НОРМАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ. . . .

  • Nika  (сегодня, 17:01 )

    Кроме военных тут живут их жены с маленькими детьми! Будь человеком !

  • Иван  (сегодня, 17:00 )

    Ты чего, СерГей сопли тут распустил ? Завидуешь военным ? Так иди послужи.

  • из приморья  (сегодня, 16:43 )

    Оно то понятно сами а нахрена тогда управляющая компания она за это деньги берёт

  • олег  (сегодня, 16:55 )

    Вообщето за обслуживание жилого фонда, разницу чувствуете между капремонтом и текущем?

  • Житель  (сегодня, 17:26 )

    Так то тут не только военные живут, а так же гражданские умник, сам хоть служил? На полигоне жил по 5 месчцев?

  • Ольга  (сегодня, 17:32 )

    Уважаемый Сергей каждый человек в 21веке должен жить в нормальных условиях. . . . . Как будто военные не люди и им не хочется приехать домой помыться под душем или полежать в ванной . . . . . Они и так живут месяцами на полегоне и приехав домой должны ходить и вонять?! Вам бы так пожить, я посмотрела бы как вы потом заговорили. . . Они на службе несут всю тягость военной службы. А дом есть дом. . . .

  • Даня  (сегодня, 17:41 )

    Ты откуда такой умный не миллионы получаем чтоб делать, что то тут)за чем тогда тут управляющие компании?ты доброволец приедь и помоги сидишь там тыкаешь по экрану умник!

  • .......  (сегодня, 17:43 )

    Сергей из тех кого обижали в детстве и обделили вниманием, не обижайтесь на него))))

  • Военый  (сегодня, 19:32 )

    А летом и по весне этой водовозкой простите за выражение качали га*но из коналезаций этих же дамов!!!! Вот вам и до брата, помыли написали вода и пейте граждане чистенькую воду!!!!! А кто нибудь спрашивал где они её качают????

  • ...  (25 минут назад)

    Нет. Вы ошибаетесь. У нас не качают канализацию, в подвале прогнили трубы, все стекает в сам подвал)



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