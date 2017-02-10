Приморские военные четыре месяца живут без воды и тепла

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Командование 5-й армии обещает скоро решить эту проблему
|Фото: vk.com, mark2_che
Вот уже четыре месяца военный городок в приморском селе Сергеевка живёт без воды и практически без теплоснабжения. Ситуация настолько острая, что в неё пришлось вмешаться командованию 5-й армии и ФСБ. В причинах столь плачевной ситуации в гарнизоне разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
В редакцию обратилась жительница села Сергеевка Пограничного района Галина. Она рассказала о том, что в закрытом военном городке уже долгое время нет воды и отопления. «25 июня 2015 года Министерство обороны заключило договор с управляющей компанией «ГУЖФ». Ей передали наши 12 многоквартирных домов. Со своими обязанностями компания явно не справляется. Последние четыре месяца, с осени прошлого года, в гарнизоне нет водоснабжения. На первых этажах вода ещё иногда бывает, у жильцов повыше воды нет вообще», - рассказала Галина. Из-за отсутствия воды в системе в домах практически нет отопления.
По словам собеседницы, в квартирах обычно 15-17 градусов тепла, не больше. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в ООО «ГУЖФ». В «управляйке» им ответили, что водопровод, питающий городок, неисправен. Трубы почти полностью забиты закаменевшим илом, частично – сгнили. Из-за этого вода либо не поступает в дома, либо уходит в землю. Спасёт Сергеевку только полная замена труб. Когда это произойдёт – пока не знает никто.
А вот так выглядит водопровод в военном городке изнутри.
Ни трубы, ни воды
В управляющей компании рассказали о ситуации более подробно. Руководитель пресс-службы АО «ГУ ЖКХ» (отделение «ГУЖФ», которое занимается обслуживанием военных городков) Мария Лысенко сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Вода в Сергеевский военный городок поступает из водозабора на станции Пржевальская. Оттуда она поступает на водно-насосную станцию, потом – в три накопительные ёмкости, а дальше самотёком – на жилой фонд городка. В данный момент 2,7 километра трубопровода от станции до накопительных ёмкостей нуждаются в полной замене. Пропускная способность труб значительно уменьшилась». Из-за этого воды хватает либо на снабжение местной котельной, либо на подачу водоснабжения. Коммунальщикам пришлось выбирать из двух зол: оставить военный городок совсем без воды или совсем без тепла. Так как время года холодное, то выбор был очевиден.
«На все 12 домов в городке пустили одну водовозку. Приезжала она раз в день. Люди её практически не видели – военные до вечера на службе, просто не успевали. Люди ходили в деревню, к колодцам, или ещё как-то добывали воду. В том числе – вынужденно сливали её из батарей, что, конечно, сказывалось на температуре в квартире. Ситуация в гарнизоне действительно стала катастрофической», - пояснила глава Сергеевского сельского поселения Наталья Кузнецова. Она добавила, что проблема с водой у военных не только из-за неисправности труб. Скважина, из которой поступала вода, практически исчерпала себя, и теперь необходимо найти ей замену. Провести изыскательские работы Министерство обороны обязали в суде, и теперь вояки ищут подрядчика для их выполнения.
Генеральский контроль
Власти Сергеевки не могли повлиять на ситуацию в закрытом военном городке – это не их вотчина. Однако в начале февраля они написали жалобы в ряд ведомств, в том числе – ФСБ. Совпадение или нет, но после этого командование 5-й армии (её штаб находится в Уссурийске) напрямую занялось кризисом в сергеевском гарнизоне. 5 февраля с жителями военного городка встретились представители военной прокуратуры и районной администрации, а также командующий армией генерал Валерий Асапов. Он пообещал взять ситуацию под свой контроль. Пока это обещание выполняется. Как рассказала Галина, на этой неделе в городок стали регулярно завозить воду. «Четыре машины приходит в первой половине дня, четыре – под вечер. Наконец-то организовали нормальное снабжение. Нам пообещали, что уже через месяц наши проблемы с ЖКХ разрешатся. Хочется верить, что так и будет», - сообщила она.
РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.
Что за военные пошли то? Только сопли пускать умеют и по редакциям газет жаловаться. Военные должны переносить все тяготы и лишения военной службы. Не нравится? Так велком на гражданку. А то только ныть могут как им плохо. Взяли бы да и починили трубы сами.
НОРМАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ. . . .
Кроме военных тут живут их жены с маленькими детьми! Будь человеком !
Ты чего, СерГей сопли тут распустил ? Завидуешь военным ? Так иди послужи.
Оно то понятно сами а нахрена тогда управляющая компания она за это деньги берёт
Вообщето за обслуживание жилого фонда, разницу чувствуете между капремонтом и текущем?
Так то тут не только военные живут, а так же гражданские умник, сам хоть служил? На полигоне жил по 5 месчцев?
Уважаемый Сергей каждый человек в 21веке должен жить в нормальных условиях. . . . . Как будто военные не люди и им не хочется приехать домой помыться под душем или полежать в ванной . . . . . Они и так живут месяцами на полегоне и приехав домой должны ходить и вонять?! Вам бы так пожить, я посмотрела бы как вы потом заговорили. . . Они на службе несут всю тягость военной службы. А дом есть дом. . . .
Ты откуда такой умный не миллионы получаем чтоб делать, что то тут)за чем тогда тут управляющие компании?ты доброволец приедь и помоги сидишь там тыкаешь по экрану умник!
Сергей из тех кого обижали в детстве и обделили вниманием, не обижайтесь на него))))
А летом и по весне этой водовозкой простите за выражение качали га*но из коналезаций этих же дамов!!!! Вот вам и до брата, помыли написали вода и пейте граждане чистенькую воду!!!!! А кто нибудь спрашивал где они её качают????
Нет. Вы ошибаетесь. У нас не качают канализацию, в подвале прогнили трубы, все стекает в сам подвал)