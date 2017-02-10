Приморские военные четыре месяца живут без воды и тепла

Вот уже четыре месяца военный городок в приморском селе Сергеевка живёт без воды и практически без теплоснабжения. Ситуация настолько острая, что в неё пришлось вмешаться командованию 5-й армии и ФСБ. В причинах столь плачевной ситуации в гарнизоне разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В редакцию обратилась жительница села Сергеевка Пограничного района Галина. Она рассказала о том, что в закрытом военном городке уже долгое время нет воды и отопления. «25 июня 2015 года Министерство обороны заключило договор с управляющей компанией «ГУЖФ». Ей передали наши 12 многоквартирных домов. Со своими обязанностями компания явно не справляется. Последние четыре месяца, с осени прошлого года, в гарнизоне нет водоснабжения. На первых этажах вода ещё иногда бывает, у жильцов повыше воды нет вообще», - рассказала Галина. Из-за отсутствия воды в системе в домах практически нет отопления.

По словам собеседницы, в квартирах обычно 15-17 градусов тепла, не больше. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в ООО «ГУЖФ». В «управляйке» им ответили, что водопровод, питающий городок, неисправен. Трубы почти полностью забиты закаменевшим илом, частично – сгнили. Из-за этого вода либо не поступает в дома, либо уходит в землю. Спасёт Сергеевку только полная замена труб. Когда это произойдёт – пока не знает никто.

А вот так выглядит водопровод в военном городке изнутри.











Ни трубы, ни воды

В управляющей компании рассказали о ситуации более подробно. Руководитель пресс-службы АО «ГУ ЖКХ» (отделение «ГУЖФ», которое занимается обслуживанием военных городков) Мария Лысенко сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Вода в Сергеевский военный городок поступает из водозабора на станции Пржевальская. Оттуда она поступает на водно-насосную станцию, потом – в три накопительные ёмкости, а дальше самотёком – на жилой фонд городка. В данный момент 2,7 километра трубопровода от станции до накопительных ёмкостей нуждаются в полной замене. Пропускная способность труб значительно уменьшилась». Из-за этого воды хватает либо на снабжение местной котельной, либо на подачу водоснабжения. Коммунальщикам пришлось выбирать из двух зол: оставить военный городок совсем без воды или совсем без тепла. Так как время года холодное, то выбор был очевиден.





«На все 12 домов в городке пустили одну водовозку. Приезжала она раз в день. Люди её практически не видели – военные до вечера на службе, просто не успевали. Люди ходили в деревню, к колодцам, или ещё как-то добывали воду. В том числе – вынужденно сливали её из батарей, что, конечно, сказывалось на температуре в квартире. Ситуация в гарнизоне действительно стала катастрофической», - пояснила глава Сергеевского сельского поселения Наталья Кузнецова. Она добавила, что проблема с водой у военных не только из-за неисправности труб. Скважина, из которой поступала вода, практически исчерпала себя, и теперь необходимо найти ей замену. Провести изыскательские работы Министерство обороны обязали в суде, и теперь вояки ищут подрядчика для их выполнения.

Генеральский контроль

Власти Сергеевки не могли повлиять на ситуацию в закрытом военном городке – это не их вотчина. Однако в начале февраля они написали жалобы в ряд ведомств, в том числе – ФСБ. Совпадение или нет, но после этого командование 5-й армии (её штаб находится в Уссурийске) напрямую занялось кризисом в сергеевском гарнизоне. 5 февраля с жителями военного городка встретились представители военной прокуратуры и районной администрации, а также командующий армией генерал Валерий Асапов. Он пообещал взять ситуацию под свой контроль. Пока это обещание выполняется. Как рассказала Галина, на этой неделе в городок стали регулярно завозить воду. «Четыре машины приходит в первой половине дня, четыре – под вечер. Наконец-то организовали нормальное снабжение. Нам пообещали, что уже через месяц наши проблемы с ЖКХ разрешатся. Хочется верить, что так и будет», - сообщила она.

РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.