Виктор Пинский: чиновники не должны отрываться от действительности

Депутат Госдумы от Приморья охарактеризовал как полезную практику участия представителей правительства РФ в заседаниях фракции «Единой России». Речь идёт о деятельности высшего законодательного органа страны.

«Личное общение вообще много даёт. Более понятной становится позиция правительства, министерства и конкретного министра по актуальным проблемам. Формат встреч – открытая полемика, позволяет «приземлить» макроэкономику, министры могут увидеть, как реализация различных решений правительства сказывается на конкретных людях, наших избирателях», – сказал депутат о выездном заседании фракции «Единой России» в Государственной думе.

Выездное заседание состоялось во вторник, 7 февраля, в Москве. Главной темой дискуссии заседания стало развитие промышленности в России. В ней приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и главы крупных промышленных корпораций – «Ростех», Объединённой авиастроительной корпорации и Объединённой судостроительной корпорации. Кроме того, в заседании фракции участвовал председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.





Как отметил, открывая заседание, руководитель фракции Владимир Васильев, депутаты фракции настояли на обсуждении именно этой темы. Промышленность, по мнению депутатов фракции, определяет будущее страны.

«Как будет работать промышленность, так и будет развиваться экономика», – сказал Владимир Васильев.

«Подобные встречи мы организуем на заседаниях внутрифракционных групп. Там более камерная форма: меньше участников – в моей группе 68 депутатов, меньше дистанция, есть возможность очень подробно обсуждать проблемы. Встречи в режиме вопрос-ответ длятся по часу-полтора, и я вижу, что этого мало. Будем стараться увеличить время общения, участникам есть что сказать друг другу. Это помогает сократить коммуникации, есть возможность повлиять на позиции друг друга, договориться. В результате ряд вопросов, важных для регионов, от которых избраны депутаты, могут быть разрешены оперативно, в «ручном» режиме. Например, такой способ взаимодействия предложил во вторник министр экономического развития Максим Орешкин. Это, кстати, был его первый выход в Госдуму вообще в ранге министра», – рассказал Виктор Пинский, который возглавляет внутрифракционную группу «Единой России».

Он также отметил, что следующий шаг – убрать дистанцию между правительством и гражданами. «Будем стараться, во-первых, оперативно рассказывать избирателям в своих регионах о результатах этих встреч. Считаю, что и руководители регионов, вице-губернаторы и руководители департаментов должны взять эту практику на вооружение. Немедленная обратная связь не позволяет чиновникам отрываться от действительности. Это единственный способ быть эффективными для людей», – добавил приморский депутат.

Прошедшее выездное заседание фракции стало четвёртым по счёту. Три предыдущих были посвящены вопросам бюджета, транспортной инфраструктуры, финансово-экономическому направлению в целом. Следующее заседание фракции «Единой России» пройдёт в марте, партийцы посвятят его вопросам сельского хозяйства.



