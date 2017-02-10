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В Приморье "осудили" жирных китайских тигров

В Приморье "осудили" жирных китайских тигров
Эксперты: возможно, это уловка для туристов
сегодня, 15:03
Общество | Приморский край
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Фото: tripadvisor.ru, AsiaWire, instagram.com

Снимки жирных тигров, разлетевшиеся по Интернету, прокомментировали представители Владивостокского зоопарка. По мнению экспертов, даже в условиях суровой зимы животные не могли набрать такое количество лишнего веса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Фотографии раскормленных тигров из харбинского зоопарка прокомментировала заместитель директора зоопарка «Садгород» Алёна Асновина. Она рассказала корреспонденту редакции, что у них есть три тигра, ни один из которых не отъедается так, как подопечные китайского зоопарка.


 

«Хищники действительно набирают вес к зиме, но люди, которые ими не занимаются, могут этого даже не заметить. Более того, тиграм необходимо устраивать так называемые голодные дни, чтобы они не объедались. В этом случае можно предположить, что их специально раскармливают для туристов», - рассказала Алёна. Зимой хищникам необходимо около 10 килограммов мяса в день. Большее количество пищи может привести к ожирению.  


 

То, что фотографии, попавшие в Интернет, не подделка, подтверждают и последние отзывы посетителей. Так, россияне, увидевшие этих тигров в январе этого года, пишут на Tripadvisor, что «зимой тигры в вольерах пушистые, откормленные, ленивые». В зоопарке туристы могут также заплатить за то, чтобы хищников покормили живой добычей при них.

По данным открытых источников, китайский зоопарк расположился на северном побережье реки Сунгари. Он считается самым крупным парком в мире, где проживают амурские тигры. Его построили в 1996 году. На данный момент там проживает почти 800 тигров, однако туристы обычно могут увидеть только 100 особей. Также зоопарк содержит несколько бенгальских тигров, леопардов и пум.

 

 

 
 

Fat tiger 😘😘😍😍😂😂😂 #fattiger

Фото опубликовано 오희진 ♥ 방탄소년단 (@oohheejin)

 
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Комментарии
  • 44444  (сегодня, 15:53 )

    дааа откормили кошаков конкретно

  • Несогласные  (сегодня, 15:58 )

    Котэ сытенькое

  • Пётр  (сегодня, 16:05 )

    800 тигров? Больше чем в Приморье???

  • Оленья матка  (сегодня, 16:24 )

    Да, представляете! я тоже читала, что их 800 там в Харбине. А чего б им не плодиться)) есть-пить дают, браконьеров как у нас нет



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