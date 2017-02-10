В Приморье "осудили" жирных китайских тигров

Снимки жирных тигров, разлетевшиеся по Интернету, прокомментировали представители Владивостокского зоопарка. По мнению экспертов, даже в условиях суровой зимы животные не могли набрать такое количество лишнего веса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Фотографии раскормленных тигров из харбинского зоопарка прокомментировала заместитель директора зоопарка «Садгород» Алёна Асновина. Она рассказала корреспонденту редакции, что у них есть три тигра, ни один из которых не отъедается так, как подопечные китайского зоопарка.





«Хищники действительно набирают вес к зиме, но люди, которые ими не занимаются, могут этого даже не заметить. Более того, тиграм необходимо устраивать так называемые голодные дни, чтобы они не объедались. В этом случае можно предположить, что их специально раскармливают для туристов», - рассказала Алёна. Зимой хищникам необходимо около 10 килограммов мяса в день. Большее количество пищи может привести к ожирению.





То, что фотографии, попавшие в Интернет, не подделка, подтверждают и последние отзывы посетителей. Так, россияне, увидевшие этих тигров в январе этого года, пишут на Tripadvisor, что «зимой тигры в вольерах пушистые, откормленные, ленивые». В зоопарке туристы могут также заплатить за то, чтобы хищников покормили живой добычей при них.

По данным открытых источников, китайский зоопарк расположился на северном побережье реки Сунгари. Он считается самым крупным парком в мире, где проживают амурские тигры. Его построили в 1996 году. На данный момент там проживает почти 800 тигров, однако туристы обычно могут увидеть только 100 особей. Также зоопарк содержит несколько бенгальских тигров, леопардов и пум.





