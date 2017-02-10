Команда тхэквондистов Находки победила в краевом турнире

Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство Приморского края по тхэквондо WTF в разделе технического комплекса пхумсэ. Лучшей на этих соревнованиях оказалась находкинская команда.

Честь Находки защищали 8 спортсменов в возрасте от 12 до 37 лет. Они завоевали целый букет разных наград высшего достоинства. Как сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» тренер команды Светлана Алексеенко, все находкинские спортсмены вернулись с чемпионата с наградами. 4 спортсмена были отобраны на чемпионат России, который состоится с 16 по 19 марта в Краснодаре.

«В моей команде были совсем новички, и я, конечно, не рассчитывала на такой успех. Трое спортсменов попали в сборную Приморья, остальные — в резерв сборной. Всего спортсмены Находки завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. Победители стали членами сборной Приморского края по тхэквондо. Золото в индивидуальной программе завоевал Александр Пустовит, выступавший в возрастной категории 12-14 лет. Находка взяла золото и в программе «смешанная двойка» в возрастной категории 12-14 лет. Здесь вновь победу завоевали Александр Пустовит и Полина Сикорская», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» тренер команды Светлана Алексеенко.

Сама тренер тоже не подкачала и в возрастной категории 31-40 лет завоевала медаль высшего достоинства. Сегодня спортсмены после небольшой передышки начнут активную подготовку к чемпионату и первенству России.



