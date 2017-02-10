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Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего: РИА "Восток-Медиа"
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Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего

Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего
Приморцы удивились оперативной доставке из Московской области
сегодня, 14:25
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Житель приморской столицы купил глазированный сырок из будущего. Так считает сам обладатель необычного продукта Станислав. Однако в супермаркете «Сотка», на прилавках которого можно найти этот товар, ничего странного в датах производства не находят, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В редакцию агентства обратился житель краевого центра Станислав и рассказал о том, как накануне приобрёл в супермаркете «Сотка» на проспекте 100-летия Владивостока товар, произведённый в буквальном смысле  в будущем. Глазированный сырок «Б. Ю. Александров» 8 февраля выпустили на заводе в Московской области, и в этот же день он уже красовался на прилавках приморского супермаркета.

«Наши магазины не перестают удивлять. Чудо логистики! Адрес производства – Московская область, а продукция сегодняшнего производства продаётся в супермаркете во Владивостоке», - удивляется покупатель.

На следующий день мужчина купил в супермаркете такой же товар, с такой же датой производства. Возможно, это не так показательно, однако и в такую быструю доставку покупатель верить отказывается.

«Теоретически до 9 февраля, конечно, сырок за 8 февраля купить можно, но только теоретически. Мне кажется, у персонала магазина просто случилась накладка, и они случайно выложили товар за 8 февраля в этот же день. Наверняка у них есть распоряжение контролировать эту дату. Я думал, может, появилось их производство у нас, но на упаковке этого не указано. На сайте говорится, что всё производство происходит в Московской области», - поделился читатель.

Между тем в супермаркете корреспонденту агентства объяснили, что жители краевого центра уже не первый раз обращают внимание именно на этот товар. Однако беспокоиться покупателем незачем, считают в «Сотке».

«Мы уже давно торгуем этой продукцией, никаких претензий и жалоб нет. Зачастую они присылают день в день с этой датой. Это всё летит самолётом. У нас уже были такие вопросы от покупателей. Компания известная. У товара маленький срок хранения, поэтому он так быстро доходит до нас. Производитель сразу же с завода грузит на машины и на самолёт. У нас продукция сразу идёт в зал», - прокомментировала категорийный менеджер и товаровед супермаркета «Сотка» Марина Аблова.


 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • 111  (сегодня, 14:37 )

    Да и так понятно что товар уже привезен и храниться в супермаркете или сам супермаркет готовит этот сырок и упаковку сами делают и пишут какую нужно дату. . Ничего необычного. . . Конечно есть вариант что самолетом доставляют но тогда интересно сколько стоит сырок)))

  • 222  (сегодня, 14:43 )

    Никакой это не самолет, едет поездом рефрижиратором, и дата по договоренности стоит наперед. Поэтому такую продукцию лучше всего брать день в день, эта будет самый свежий продукт который можно купить на дальнем востоке.

  • местный  (сегодня, 14:44 )

    Ни чего нового. Для москалей характерна поставка с авансовой датой продукции. Обычно выдерживают на складе, а тут видно складские не доглядели и не из той полеты дернули.

  • местный  (сегодня, 14:47 )

    В этом сырке упоковка дороже продукта в два раза, и голимая химия Товар для ЛОХОВ!!!!!!

  • doctor who  (сегодня, 14:52 )

    скорее всего на заводе изготавливают и ставят дату на перёд. пока он доберётся до нас, вот и попадёт в дату годности. из москвы до нас авиа 2 дня минимум, если частным не отправляют. допустим, что сырок произвели на заводе в московской области 08 числа 00:01 утра. во владивостоке уже 07:01. пока его отгрузят в машину, доставят до самолёта + 8 часов лёта+разгрузка+доставка до магазина+выгрузка+оформление товарных бумаг+выкладка в магазине. если всё это сложить то получается он должен приехать к нам не ранее 09 числа вечером. следовательно на заводе ставят дату когда он прибудет в город реализации. только вот в магазине промухали и выложили рано.

  • Станислав  (сегодня, 15:05 )

    Как обычно! Дурят нашего, ой дурят. Вспоминаются советские времена: вечером в магазине можно было купить молочную продукцию с датой производства завтра. Но это местный производитель. Может так и до коммунизма доживем ;)

  • Сергей  (сегодня, 16:50 )

    Вот зачем покупать продукт, зная что на нём заведомо указана неправильная дата изготовления, а потом ныть что обманули?

  • фу-фу  (сегодня, 19:08 )

    Мелкое стукачество.



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