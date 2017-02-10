В "Океане" покажут спектакли лучших театров Лондона

В феврале сеть кинотеатров «Иллюзион» продолжает проект Theatre HD, дающий возможность приморцам увидеть на большом экране спектакли лучших английских театров. С 7 февраля каждый вторник в кинотеатре «Океан» один из вечерних сеансов знакомит зрителей со свежими постановками, уже завоевавшими немало театральных призов. Кроме приобщения к авангарду мировой театральной жизни, зрители получат ещё и возможность потренировать свой английский: спектакли идут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Театральные показы в кинотеатре начались с шекспировского спектакля театра «Глобус» «Венецианский купец». В ближайший вторник зрителям предложат пьесу «Палачи». Режиссёр спектакля - лауреат премий Лоуренса Оливье и «Оскар», режиссёр фильмов «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов» Мартин МакДонах.

21 февраля вновь на экране «Океана» покажут пьесу Шекспира. Это будет постановка 2017 года «Буря». Спектакль создавался в сотрудничестве с компанией Intel, в нём применяются новейшие экспериментальные технологии, которые расширяют рамки возможного на театральной сцене.

28 февраля ожидается показ одной из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира, пьеса Кристофера Марло «Доктор Фауст». В этой постановке шекспировского театра «Глобус» роль Мефистофеля исполнил Артур Дарвилл, известный по роли в телесериале ВВС «Доктор Кто».



