"Угольный шансон" из Приморья стал хитом Интернета

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Строчки про "чёрные зловещие горы" написаны ещё десять лет назад
|Фото: РИА "Восток-Медиа", vk.com
В Сети появился музыкальный видеоролик на тему находкинских проблем с угольной пылью. Он моментально стал хитом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Авторы видео делают легко читаемый призыв – защитить природу края от промышленного загрязнения.
В социальных сетях Приморья набирает популярность видеоролик, посвящённый проблеме угольной пыли в Находке. Его основой стала песня московского шансонье Владимира Асмолова «Город у моря». Композиция 10-летней давности удивительным образом подошла к экологическим проблемам приморского порта. В ней поётся и про «чёрную стаю», и про «чёрные зловещие горы» - словом, за ассоциациями далеко ходить не надо.
Впрочем, основной упор в клипе сделан на красоте местной природы.
Видеоролик моментально стал хитом и вызвал бурю эмоций у находкинцев. В комментариях к нему оставляли в основном восторженно-печальные отзывы. А вот у некоторых незамысловатый клип вызвал неподдельную грусть. «Прекрасная Находка... Была… Я плачу», - написала одна из горожанок в комментарии к видеоролику.
РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало о проблеме угольных терминалов в Находке. Этой зимой она стала одной из самых обсуждаемых в Приморье. Началось всё с гражданской активности – общественники составили петицию против угольных терминалов и запустили сетевой флешмоб. Теперь же за решение проблемы взялись местные власти. Чиновники собираются устроить массовые проверки в терминалах стивидорных компаний и наказать тех, кто не соблюдает природоохранное законодательство.
Ну да, ну да. Аж 16 просмотров на ютьюбе!
Хорошая песня, реклама перевалки угля. Учтем, увеличим по просьбе жителей.
ОЧЕНЬ ГРУСТНО. Такой был город красивый. И какая участь ему досталась за последние годы - задохнуться в угольной пыли ради больших денег МОСКВИЧАМ. А ведь это пришло с новой властью Приморья, москвичи захватывают ВСЕ-ВСЕ!!!
а каким москвичам то? на Астафьеве владелец гражданин из владивостока, бамр тоже. чушь не пори! красота ёма-маё.
Третья Речка, ты из какого места родился? Владельцы или директора всегда назначаются из местных! А БАЛОМ правят москвичи! Такова сегодня "се ля ви". Иначе говоря - откровенный рейдер через подставных. А город действительно БЫЛ очень красивый. Чем дальше от Москвы - тем больше москвичи творят беспредел!