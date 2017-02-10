"Единая Россия" готовит в Уссурийске акцию "Письмо солдату"

Представители приморского регионального отделения партии «Единая Россия» активно включились в проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Одним из таких мероприятий стала акция «Письмо солдату».

В числе партийных инициатив, стартовавших на территории Уссурийского городского округа, – поздравительное мероприятие для бойцов и командиров армии, находящихся на излечении в военном госпитале в День защитника Отечества. Письма и открытки незнакомым, но дорогим защитникам Родины партийцы планируют вручить утром 23 февраля прямо в медицинских палатах, чтобы на весь день создать для героев дня праздничное настроение.

Акция «Письмо солдату» не оставила равнодушными многих людей. Письма и открытки готовят дети и взрослые. Например, в средней школе села Борисовка Уссурийского округа под руководством учителей и директора школы, члена партии «Единая Россия» Юлии Степаненко школьники младших классов подготовили красочные поздравления с трогательными текстами. Приняли участие в акции и член местного политсовета Светлана Борблик, а также Совет ветеранов села Борисовка.

Все письма и поздравительные открытки собираются в исполкоме местного отделения партии и ждут своего часа.



