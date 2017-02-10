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В Находке стартовал марафон музыкантов

В Находке стартовал марафон музыкантов
В краевом конкурсе принимают участие педагоги и ученики из 14 муниципалитетов
сегодня, 13:01
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в Находке начался VI краевой конкурс-фестиваль ансамблевого исполнительства «Учитель – ученик». В течение двух дней юные музыканты и их педагоги будут музицировать в концертном зале филиала Приморского краевого колледжа искусств.

В первый день фестиваля с полудня проходит музыкальный марафон пианистов. Всего в нём примут участие 150 преподавателей и учеников классов фортепиано. Затем на сцене будут сменять друг друга 20 духовых и смешанных ансамблей и 11 коллективов народных инструментов.

«Главной целью этого большого музыкального конкурса является поддержка творческой активности учеников, студентов и преподавателей образовательных учреждений культуры края и популяризация ансамблевой формы исполнительства. В этом году у нас многочисленный состав участников: к нам приехали педагоги с учениками из 14 муниципальных образований края — всего 69 коллективов. Cегодня — один из самых ярких дней конкурса: ведь ансамблевое исполнение — очень интересный жанр. Например, из Артёма приехал преподаватель, который на трёх роялях будет играть с тремя своими учениками в восемь рук», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель находкинского филиала Приморского краевого колледжа искусств Ирина Коломеец.

В  субботу станут известны имена победителей и дипломантов конкурса.

 

 

 
 
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