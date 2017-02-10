Приморские судмедэксперты вскоре получат новое оборудование

В ближайшем будущем лаборатории краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Приморья пополнятся новым современным оборудованием. Из краевого бюджета на дооснащение химической и гистологической лабораторий в этом году выделяют более 17 миллионов рублей.

Подразделения судмедэкспертизы, для которых закупается оборудование, расположены в новом танатологическом корпусе, о котором РИА «Восток-Медиа» рассказывало ранее. Лаборатории переехали сюда в прошлом году, а вскоре танатологический корпус, который рассчитан на тысячу экспертиз в год и занимает общую площадь 6 828 квадратных метров, должен начать работать с полной загрузкой.

«Дооснащение наших подразделений в танатологическом корпусе продолжается. На этот раз ожидаем крупное лабораторное оборудование. В частности, будут закуплены аналитические комплексы на базе газового хроматографа с масс-селективным детектором и другое оборудование», – сообщила начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Приморья Александра Голубева.

Закупка оборудования судмедэкспертам продолжится и в следующем году. Запланировано приобретение техники и расходных материалов для гистологической, медико-криминалистической и биологической лабораторий. Благодаря новому оборудованию экспертиза будет ещё более точной, в Приморье расширят исследования ДНК – зачастую это единственный способ установить вину в тяжких преступлениях, родство между людьми или личность человека.