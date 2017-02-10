В Приморье могут орудовать мошенники под видом судебных приставов

Федеральная служба судебных приставов предупредила приморцев о возможной опасности. Мошенники рассылают людям вирус под видом писем от представителей ведомства с уведомлением о наличии долга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В России участились случаи очередного вида мошенничества. Злоумышленники рассылают на электронную почту письма следующего содержания: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... С наилучшими пожеланиями, ФССП России. Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.».

Однако представители ведомства предупреждают, что реагировать на подобные уведомления не следует. При переходе по ссылке в тексте письма авторы предлагают загрузить архивный файл с вирусом, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

Между тем в пресс-службе приморских судебных приставов корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали, что пока ни один приморец не обращался к приставам с подобной проблемой.

«Может быть, подобные случаи в крае были, мы просто об этом не знаем, так как официальных заявлений нам не поступало. В любом случае, хотим обратиться ко всем гражданам с просьбой быть предельно внимательными и проверять наличие задолженностей на официальном сайте r25.fssprus.ru», - сказала ведущий специалист-эксперт Екатерина Гориченко.

По словам собеседницы агентства, судебные приставы вообще не занимаются массовой рассылкой уведомлений по электронной почте. Основной способ информирования населения – почтовые уведомления. Однако нередко люди не проживают по адресу регистрации, поэтому представители ведомства рекомендуют подстраховываться и узнавать всё на сайте.

«У службы судебных приставов достаточно других сервисов, чтобы информировать граждан, – сайт, мобильное приложение, госуслуги. Последний раз рассылка на электронную почту осуществлялась в прошлом году в течение нескольких дней, и то по согласованию с представителями взыскателя. Тогда письма получали ЖКХ-должники», - добавила Екатерина.