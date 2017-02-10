Заместитель генпрокурора поручил усилить земельный контроль в Приморье

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин накануне провёл во Владивостоке оперативное межведомственное совещание по соблюдению законных прав дольщиков многоквартирных домов. Он поручил усилить контроль за выдачей муниципалитетами участков под строительство. В совещании принимал участие и сделал ряд заявлений губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Юрий Гулягин первым делом обозначил неблагоприятную тенденцию: на сегоднящний день в Приморье соблюдение прав участников долевого строительства не обеспечивается в полном объёме. "Анализ состояния законности свидетельствует о нестабильной ситуации в данной сфере", - заявил замгенпрокурора РФ. Только в 2016 году органы прокуратуры выявили в Приморье больше 100 нарушений закона в сфере жилищного строительства.

Владимир Миклушевский, в свою очередь, подчеркнул, что давно выступает против точечной застройки Владивостока. Прокурор края Сергей Бессчасный поддержал главу Приморья в этой позиции.

«Владимир Миклушевский чётко обозначил свою позицию против точечной застройки города, и он абсолютно прав. Скверы даром отдали, а теперь всем краем пытаемся спасти. И таких примеров десятки», – отметил он.

Также темой обсуждения стали права граждан-участников долевого строительства проблемных объектов. Среди причин появления таких объектов сотрудники прокуратуры края назвали и слабый контроль за выдачей земельных участков органами муниципальной власти. Губернатор напомнил, что дал поручение наложить запрет на строительство в парковых зонах, а также поставил задачу администрации Владивостока провести мониторинг всех парковых зон в черте города и нанести их на карту, внести изменения в правила зонирования.

По итогам совещания Юрий Гулягин объявил предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям 5 коммерческих структур: Сергею Принятину (ООО "Орлиное гнездо-2"), Наталье Гаврилиной ("Турмалин ДВ"), Вадиму Толстикову ("КаскадСтрой"), Сергею Колесниченко (ООО "Группа компаний", "ТРИО") и Геннадию Омельянову (ООО "Содружество-Инвест").

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о последнем примере стройки, вызвавшей возмущение горожан: на улице Бестужева едва не уничтожили один из немногочисленных скверов. При этом разрешение на строительство было выдано управлением градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. Активные протесты общественности и вмешательство СМИ заставили администрацию пересмотреть решение о стройке – и теперь сквер будет восстановлен.