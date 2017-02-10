Пытаясь согреться, приморцы чуть не сожгли вагон-рефрижератор

Двое приморцев чуть не подожгли транспорт для перевозки скоропортящихся продуктов по железной дороге. Им удалось выбраться из вагона до приезда пожарных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморье, на железнодорожной станции Уссурийск, ночью чуть не сгорел рефрижераторный вагон. Как рассказали корреспонденту редакции в Единой дежурно-диспетчерской службе Уссурийска, сигнал о происшествии поступил 8 февраля в 23:54.

Пострадавших в связи с происшествием не оказалось, однако во время возгорания в вагоне находились два человека, которые предположительно работают на данном объекте. По предварительной информации, предоставленной в 7-м отряде Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю, люди пытались согреться с помощью обогревателя. Именно он и послужил причиной происшествия. Никакого груза в самом вагоне на момент пожара не находилось. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, к тушению привлекли 13 человек личного состава.

В данный момент отдел дознания противопожарной службы проводит проверку случившегося.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о серьёзных пожарах, которые происходят в Приморье в последнее время. Так, в конце января во Владивостоке, на улице Талалихина, сгорел деревянный жилой дом. Ещё один пожар произошёл в пригороде Владивостока. Тогда в огне пострадал один из его жильцов. 17 января во Владивостоке загорелись две квартиры в доме № 133/4 на проспекте Красного Знамени. Ещё один инцидент случился в заброшенном роддоме на улице Пушкинской. Некоторые пожары случились из-за неисправности техники.