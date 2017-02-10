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Мастер леспромхоза ответит за погибшего под деревом рабочего

Мастер леспромхоза ответит за погибшего под деревом рабочего
Следствие считает, что в несчастном случае виноват руководитель приморского предприятия
сегодня, 09:39
Закон | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Суд вынесет приговор мастеру лесозаготовок, по вине которого погиб рабочий. На него из-за халатности руководителя упало дерево, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

В Пожарском районе Приморья правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека. Ранее следственные органы завели дело в отношении мастера ОАО «Рощинский КЛПХ». Он обвиняется по части 2 статьи 143 УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый проявил небрежность и не обеспечил требования безопасности при рубке леса. Мастер дал задание работникам повалить деревья на неподготовленном к этому участке. Также специалисты не выявили заранее опасные деревья. Из-за этого обломилось сухостойное дерево и упало на одного из работников. Он погиб из-за полученных травм.

После завершения расследования прокурор подписал обвинительное заключение и передал дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Приморье уже случались трагические случаи на производстве. Так, в 2015 году на береговой железнодорожной нитке, где находился состав из 16 полувагонов, докер-механизатор оказался зажат между последним вагоном и автопогрузчиком. Мужчину нашли на путях без сознания, прибывшие чуть позже медики констатировали смерть.

 
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