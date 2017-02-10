Пассажирам, вылетающим из Приморья в Таиланд, придётся подождать

С задержками прибывают во Владивосток рейсы из Москвы

Сильный ветер в Приморье пока не повлиял на внутрикраевые рейсы. Однако с небольшим опозданием во Владивостоке приземлятся сразу несколько рейсов из Москвы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 10 февраля, в международном аэропорту Владивостока задерживается несколько рейсов. На полчаса позже, в 10:55, в Приморье прибывают совмещённые рейсы SU-6481 компаний «Аэрофлот» и FV-6481 «Россия» из Москвы. Из Шереметьево с небольшим опозданием на 20 минут во Владивостоке приземлится судно SU-1702 «Аэрофлота». Согласно новому расписанию, пассажиры этого самолёта прибудут в 12:40.

На табло «отправление» в данный момент показывается лишь одна задержка. Воздушное судно компании «Уральские авиалинии» U6-881, вылетающее по маршруту Владивосток — Чанчунь — Бангкок, отправится в 19:20 вместо 18:00.

Остальные рейсы, в том числе и внутрикраевые, выполняются по расписанию. Однако ситуация может измениться, если в городе поднимется сильный северо-западный ветер, который прогнозируют синоптики.