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"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля

"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
Представители стивидора встретились с жителями Находки
сегодня, 17:31
Актуально | Приморский край
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Фото: "Терминал Астафьева"

Накануне представители ОАО «Терминал Астафьева» провели встречу с населением микрорайона мыса Астафьева. Встреча состоялась по инициативе компании при поддержке администрации Находкинского округа.

Администрацию представлял начальник отдела экологии и природопользования Максим Мельников. «Терминал Астафьева» – исполнительный директор компании Александр Ганин. Во встрече принял участие депутат Законодательного собрания Приморского края Руслан Маноконов, сообщает PrimaMedia.

ОАО «Терминал Астафьева» стал первым стивидором, занимающимся перевалкой угля в Находке, который пошёл на прямой контакт с населением, требующим повсеместного закрытия угольных терминалов в Находке. Впрочем, как выяснилось уже в ходе встречи, довольно острой и эмоциональной, часть протестующих всё-таки понимает, что полное закрытие терминалов не выход. В настоящее время этот бизнес даёт 95 % налоговых поступлений в казну Находки, в компаниях-стивидорах занято примерно 50 тысяч находкинцев.


 

Как отметил в своём выступлении депутат ЗС ПК Руслан Маноконов, речь нужно вести о том, чтобы сделать всю угольную перевалку закрытой. Однако несанкционированными митингами, экстремистскими призывами этого не добьёшься. Всё необходимо делать законным путём, внося соответствующие поправки в федеральные законы. Сделать это могут только депутаты Государственной думы, а вот с законотворческой инициативой могут выступить депутаты Законодательного собрания Приморского края. И они обязательно займутся этим, заявил Руслан Маноконов. Соответствующее предложение планируется вынести на ближайшее заседание приморского парламента.


 
Руслан Маноконов
 

«Мы сделаем всё для того, чтобы в Находкинском городском округе велась только закрытая перевалка угля. В ближайшее время внесём эту инициативу в повестку Законодательного собрания Приморского края. Ситуация сложная, но я подчёркиваю: мы должны делать это законными способами и в установленном законом порядке. Потому что закрытой перевалки угля мы можем добиться только путём внесения изменений в законодательство РФ. Будет соответствующий закон – будет и закрытая перевалка угля в Находке. Вместе с тем я призываю все общественные организации, в том числе объединение «Надежда», не провоцировать острые ситуации, действовать в цивилизованных рамках и прекратить манипуляции вокруг этой темы. Ситуация сложная, но я уверен: мы сможем её решить. В этой работе должны принять участие и законодательная, и исполнительная ветви власти Приморского края и федерального центра, представители общественности и компаний, занимающихся перевалкой угля на территории городского округа. Я крайне возмущён тем, что после совещания с губернатором 3 февраля, на котором терминалы озвучили перечень оперативных и стратегических мер по урегулированию ситуации с пылеподавлением, ни одна из угольных компаний, а их в Находке 11, кроме «Терминала Астафьева», не вышла и не озвучила перед жителями свои ближайшие планы. «Терминал Астафьева» – единственная компания, которая сегодня вышла к населению и представила свой перечень оперативных мер по пылеподавлению. Это принципиально важно. Я считаю, что «Терминал Астафьева» обязан в ближайшее время, во-первых, установить дополнительный пылезащитный контур, а следующим этапом должно стать возведение на территории предприятия закрытого купола. Как депутат Законодательного собрания Приморского края я буду контролировать этот процесс. Также я считаю, что другие угольные компании должны провести подобные встречи, на которых они представят свой план оперативных мер по пылеподавлению», – сказал Руслан Маноконов.

Учитывая, что на мысе Астафьева работает пять угольных терминалов и все ведут открытую перевалку, конечно, экологическая ситуация в микрорайоне сложная, отметили представители ОАО «Терминал Астафьева». И сейчас, прежде всего, требуется принять дополнительные меры по пылеподавлению. В первую очередь «Терминал Астафьева» планирует увеличить высоту первого пылезащитного контура до 20 метров. Металлические конструкции для него уже производятся. Затем в ближайшие 2 месяца начнётся возведение второго пылезащитного контура, на который впоследствии будет монтироваться закрытый купол. Как сообщили представители компании, это – первоочередные меры в программе перехода на закрытый способ перевалки угля. И они уже принимаются. Буквально на днях на предприятии появились две более мощные дополнительные снегогенераторные пушки. Кардинальному улучшению ситуации будет способствовать установка дополнительного контура пылеподавления по всему периметру терминала. В дальнейшем этот контур послужит основой для возведения защитного купола, с помощью которого можно будет избежать разлёта угольной пыли со штабелей хранящегося угля. Подобные крытые угольные склады используются в странах Европы для минимизации воздействия терминала на окружающую среду. В результате внедрения комплексной системы пылеподавления перегрузка и хранение угля на «Терминале Астафьева» будут осуществляться внутри защитного контура, который образует крытый склад и второй контур защитной сетки.


 

 

В настоящее время проект купола проходит стадию экспертизы. Ожидается, что уже в апреле можно будет приступить к его строительству.

В ближайшее время, в среду, 15 февраля, ОАО «Терминал Астафьева» передаст в ведение администрации Находкинского городского округа вакуумную подметально-уборочную машину фирмы KIABongo, которая будет заниматься сбором пыли и грязи на улицах микрорайона мыса Астафьева.


 

Важным шагом к сотрудничеству с жителями микрорайона станет создание компанией Фонда развития территории «Содействие», с помощью которого компания впервые в Приморье будет внедрять принципы природной ренты. Другими словами, стивидор готов компенсировать местному населению те неудобства, которые приносит своей деятельностью. На эти цели из прибыли компании планируется выделять определённые средства. Как и на что их расходовать (на установку пластиковых окон, обустройство детских площадок и так далее), будут решать члены правления фонда, которых изберут сами жители из своего числа. Первая встреча представителей компании и инициативной группы жителей состоится также в среду, 15 февраля.


 
Александр Ганин
 

«В настоящее время в Находкинском городском округе во всех угольных компаниях наблюдается тенденция к увеличению объёма перевалки. На сегодняшний день переваливается 90 миллионов тонн угля в год. Из них 2 миллиона тонн переваливает «Терминал Астафьева». Изначально планировалось, что наш терминал будет закрытым, однако проект строительства закрытых элеваторов – проект не одного дня. Но мы понимаем, что необходимо принимать новые меры по пылеподавлению. Именно поэтому принято решение увеличить высоту защитных сеток и приступить к строительству закрытого купола», – рассказал Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева».


 
 
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