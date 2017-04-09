Ленок и тресочка пошли по рукам на центральной площади Владивостока

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Ярмарку украсил рыбный ассортимент
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Первая в этом году продовольственная ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока. Традиционно с пятницы по субботу до глубокой осени жители и гости краевой столицы смогут приобрести продукты напрямую от товаропроизводителей. «Рыбная» корзина включает десятки видов – от «народной» горбуши до «царской» сёмги, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
На ярмарке представлен широкий ассортимент лососевых. Порядок цен делает их доступным для всех слоёв населения. Стоимость горбуши варьируется от 130 рублей за кило до 235 р/кг; голец – 80 – 205; нерка 350 – 450; кижуч 225 – 390; чавыча 460 – 962; сёмга 950 рублей за килограмм.
Как отмечают продавцы, пользуются спросом минтай (75 рублей/ кг), навага (88 – 110), ленок (145), макрурус (125 – 138), треска (89 – 230), камбала (95 – 180), мойва (85), скумбрия (110), сайра (175), сельдь (70 – 145), терпуг (220).
Филе кальмара на ярмарке можно приобрести за 325 рублей-кило. К слову, в магазинах города его цена не ниже 383 рублей. Килограмм филе минтая обойдётся в 225 р/кг, на прилавках в магазинах его цена от 267-и. Филе трески на центральной площади можно купить за 235 рублей за килограмм.
Ценителям корюшки есть из чего выбрать: парная из Тавричанки – 160 рублей, с острова Русского – 299, с Сахалина – 300.
«Наконец-то вернулась на центральную площадь долгожданная ярмарка. Здесь большой выбор и цены доступные. У нас вся семья любит рыбу. Мы с детьми трескоеды, а муж предпочитает ленок», – поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» жительница Владивостока, представившаяся Светланой.
да любой муж будет предпочитать Ленок)). Рыба называется ленок, наверно ленка предпочитает. . . .
И это дешёвая рыба для нас - живущим у моря и океана? Смеху подобна. Как не стыдно.
И самому нельзя ловить. Типа это хобби. В магазинах же есть всё. Чти б вы обасрались торгаши
А где народная кета? Всю отправили в Китай? Позор рыбодобывающему флоту и рыбному лобби Приморья, жадному, алчному, а также Администрации края с его контролирующими но ничего не применяющими никаких мер к рыбной мафии, в результате чего цены за три года увеличились в три раза и стали заоблачными . Поэтому горожане и не могут ничего купить кроме леночка и тресочки А ещё по базарам торгуют цветной залежалой протухшей некондиционной рыбой по ценам как свежей и никакому комитету по защите прав потребителей и торгинспекции дела нет. Всё это говорит о высокой корумпированности властей с рыбодобытчиками и торговцами.
Фотограф криворукий - качество рыбы нормально не смог сфотографировать! А качество там только у чавычи более менее, всё остальное старая заморозка/переморозка((