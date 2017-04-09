Приморцы празднуют Вербное воскресенье

Приморцы отмечают Вербное воскресенье. Жители края собирают веточки ивы, покупают готовые букеты и готовятся встретить главный праздник православных христиан – Пасху, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 9 апреля, христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

Не остались в стороне и владивостокцы. Задолго до Вербного воскресенья в приморской столице начали активно продавать вербу. Некоторые горожане выбрались за город, чтобы насобирать букетик ивы. Праздничные посты и снимки вербы сегодня появляются в социальных сетях. Некоторые уже вовсю готовятся к Пасхе и пробуют печь куличи и красить яйца.

«С Вербным воскресеньем, друзья! Пусть высшие силы хранят вас и ваших близких!», «С Вербным Воскресеньем! Всем Мира, Счастья, Любви и Добра!», - пишут пользователи.

Между тем, уже завтра начнётся страстная седмица, последняя и самая строгая неделя поста перед Пасхой. В 2017 году праздник Воскресения Христова выпал на 16 апреля. В этот день во Владивостоке пройдёт городской Пасхальный Крестный ход от Покровского кафедрального собора к центральной площади.

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