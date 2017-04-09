Серьёзная авария заблокировала выезд из Владивостока

Серьёзная авария произошла сегодня на выезде из Владивостока. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась крупная пробка, так как для движения доступна всего одна полоса, сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа".

Серьёзное ДТП случилось в воскресенье, 9 апреля, на улице Маковского напротив торгово-развлекательного центра "Седанка-сити". По предварительной информации водителю авто стало плохо, он потерял управление автомобилем и врезался в столб. На месте происшествия работают спасатели и медики.

Кроме того, сообщают очевидцы, в результате аварии движение оказалось заблокировано по двум из трёх возможных полос. В связи с этим сразу же образовался серьёзный затор со стороны Зари в пригород.

Так, по данным виртуального светофора "Яндекс. Пробки", сейчас во Владивостоке наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Речь идёт об участке дороги по улице Маковского от остановки 13-й километр до улицы Полетаева. Протяжённость затора уже превысила 3 километра.











