Владимир Миклушевский улетел в Кураёси

Губернатор Приморья отправился туда с важной миссией

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский улетел в Японию. Глава края возглавил региональную делегацию на 22-ом саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Форум проходит в японском городе Кураёси 9 и 10 апреля. По данным департамента международного сотрудничества, саммит - 2017 посвящён теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма.

В форуме примут участие пять регионов-партнеров. Речь идёт о Приморском крае, японской префектуре Тоттори, китайской провинции Цзилинь, южнокорейской провинции Кангвон и центральном аймаке Монголии. Губернаторы соберутся на конференцию, во время которой примут стратегические решения в области развития торговли, экономики, инвестиций и культуры.

Планируется, что в рамках мероприятия Миклушевский подпишет соглашения о сотрудничестве с губернатором префектуры Тоттори Хираи Синдзи. Регионы вместе займутся переработкой бытовых отходов и организацией туристических маршрутов с участием туристско-рекреационного кластера "Приморское кольцо".

Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии впервые состоялся в 1994 году. Следующий, 23 по счёту форум пройдёт в Приморье.