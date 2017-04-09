Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Девушка из Владивостока может стать самым красивым юристом России: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 09 апреля 2017 года, 12:43
Девушка из Владивостока может стать самым красивым юристом России
Девушка из Владивостока может стать самым красивым юристом России
Вице-губернатор Приморья выступил в роли "диктатора"
Вице-губернатор Приморья выступил в роли "диктатора"
В Хабаровске автомобиль вылетел с моста и рухнул рядом с рельсами
В Хабаровске автомобиль вылетел с моста и рухнул рядом с рельсами
Хабаровский СКА повторил сентябрьское поражение от "Динамо"
Хабаровский СКА повторил сентябрьское поражение от "Динамо"
Чёрный "Ниссан" c кнопкой вошёл в историю Приморья
Чёрный "Ниссан" c кнопкой вошёл в историю Приморья
Регионы:


Популярное
вчера, 21:40
В Хабаровске автомобиль вылетел с моста и рухнул рядом с рельсами
вчера, 13:05
Во Владивостоке дом Элеоноры Прей избавили от соседа-самостроя
вчера, 18:16
Чёрный "Ниссан" c кнопкой вошёл в историю Приморья
вчера, 16:27
Школьники и бюджетники Находки поддержали жителей Санкт-Петербурга
вчера, 17:58
"Луч" сделал ставку на борьбу за выживание
вчера, 17:40
Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию
вчера, 13:50
Жителей Хабаровского края вновь поднимут по учебной тревоге
вчера, 19:35
В пригороде Хабаровска нетрезвый водитель угодил в кювет
вчера, 15:20
Житель Струговки обчистил дачу, где пять месяцев не появлялись хозяева
вчера, 20:20
Во Владивостоке велосипедисты открыли новый сезон

Обсуждаемое
вчера, 13:05
5

Во Владивостоке дом Элеоноры Прей избавили от соседа-самостроя
вчера, 18:16
3

Чёрный "Ниссан" c кнопкой вошёл в историю Приморья
полчаса назад
3

Девушка из Владивостока может стать самым красивым юристом России
вчера, 16:27
2

Школьники и бюджетники Находки поддержали жителей Санкт-Петербурга
сегодня, 08:51
2

Вице-губернатор Приморья выступил в роли "диктатора"
сегодня, 10:20
1

Приморец может сесть на три года за "резиновую" квартиру
вчера, 16:51
1

"СКА-Хабаровск" с боем уступил на своём поле лидеру ФНЛ
вчера, 17:58
"Луч" сделал ставку на борьбу за выживание
вчера, 18:50
Хабаровский СКА повторил сентябрьское поражение от "Динамо"
вчера, 19:35
В пригороде Хабаровска нетрезвый водитель угодил в кювет
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 07.04.2017
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии 07.04.2017
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов 07.04.2017
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 982



Система Orphus

Девушка из Владивостока может стать самым красивым юристом России

Девушка из Владивостока может стать самым красивым юристом России
Александра Черепанова продолжает штурмовать престижные конкурсы
полчаса назад
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: instagram.com/cherepanova_gam

Студентка из Владивостока может стать самым красивым юристом страны. Александра Черепанова представляет приморскую столицу в национальном конкурсе "Мисс юридическая Россия - 2017", сообщает РИА "Восток-Медиа".

Конкурс проходит в Екатеринбурге. Соперницами Александры Черепановой стали красавицы со всей страны. "Мисс Юридическая Россия" проходит с 1999 года. Ежегодно в Екатеринбург съезжаются самые красивые девушки-юристы, чтогбы подарить студентам и преподавателям праздник красоты, обаяния и грации.

"Раскрываю карты. Улетела я на конкурс "Мисс Юридическая Россия - 2017" представлять свой город и Дальневосточный федеральный университет, свой любимый юридический факультет. Желаю себе удачи. Сама не пожелаешь, никто не пожелает", - написала студентка ДВФУ на своей странице.

Финал конкурса пройдёт 15 апреля  в Уральском государственном юридическом университете.

"Сашуля, удачи!!! Покажи всем снова, что Владивосток лучший!", "Саш, ты красотка, что там говорить, какая удача! Желаю честного судейства!", "Саша, успехов. Ты - украшение этого конкурса", - написали подписчики Черепановой.

Как уже писало РИА "Восток-Медиа" Александра Черепанова не раз достойно представляла Владивосток на всевозможных конкурсах. Так, в 2015 году девушка победила в XXI национальном фестивале талантов и красоты «Краса России». В 2016 году Александра Черепанова представила Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Главный титул ей не достался, однако она вошла в топ-8 самых красивых на планете.

 

Публикация от @anastasia_timoshka

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Турист  (8 минут назад)

    Ну всё, карьера юриста закончилась, пошла звизда по кочкам.

  • Прокурор  (5 минут назад)

    участвует в конкурсах пока папик деньги платит. Закончит платить и кирдык конкурсам.

  • рпап  (только что)

    зачотный станок



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru