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Приморец может сесть на три года за "резиновую" квартиру

Приморец может сесть на три года за "резиновую" квартиру
Он регистрировал иностранных граждан
сегодня, 10:20
Закон | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Житель Приморского края может сесть на три года за "резиновую" квартиру. Мужчина прописал в своём жилье 10 иностранцев, сообщает РИА "Dосток-Медиа".

По информации пресс-службы МВД по Приморскому краю, житель Уссурийска занимался фиктивной постановкой на учёт по месту пребывания иностранных граждан. С февраля по август 2016 года он зарегистрировал в своем  частном доме по улице Солдатской в городе Уссурийске 10 человек, приехавших из  Узбекистана и Армении. Однако фактически в этом месте они не проживали. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Речь идёт о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

В ходе следственных действий сотрудники ведомства доказали причастность обвиняемого к совершению преступления. На данный момент уголовное дело передано в суд. Подсудимому грозит до трёх лет лишения свободы. 

 
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Комментарии
  • Турист  (полчаса назад)

    Приговорить его к 3-м годам катания в Питерском метро.



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