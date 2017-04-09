Приморец может сесть на три года за "резиновую" квартиру

Житель Приморского края может сесть на три года за "резиновую" квартиру. Мужчина прописал в своём жилье 10 иностранцев, сообщает РИА "Dосток-Медиа".

По информации пресс-службы МВД по Приморскому краю, житель Уссурийска занимался фиктивной постановкой на учёт по месту пребывания иностранных граждан. С февраля по август 2016 года он зарегистрировал в своем частном доме по улице Солдатской в городе Уссурийске 10 человек, приехавших из Узбекистана и Армении. Однако фактически в этом месте они не проживали. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Речь идёт о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

В ходе следственных действий сотрудники ведомства доказали причастность обвиняемого к совершению преступления. На данный момент уголовное дело передано в суд. Подсудимому грозит до трёх лет лишения свободы.