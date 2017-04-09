Вице-губернатор Приморья выступил в роли "диктатора"

Во Владивостоке "Тотальный диктант" написали около 2 тысяч человек

Во Владивостоке накануне прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Корреспондент РИА «Восток-Медиа» побывал на площадке кинотеатра «Иллюзион», где около 70 добровольцев проверили свой уровень знания русского языка.

Владивосток уже шестой год принимает участие в «Тотальном диктанте», и с каждым разом число желающих проверить себя становится больше.

«Тотальный диктант проводится по всему миру, в этом году пишут диктант даже на борту самолёта S7 Airlines. Большинство участников – взрослые люди, но заинтересованность среди молодёжи растёт с каждым годом. Многие сомневаются в своих возможностях, так как у нас строгие правила. Но акция ставит задачей объективно проверить знания отдельного человека и повысить уровень грамотности населения в целом», – рассказала организатор площадки «Тотального диктанта» Алина Черниговская.





После небольшого инструктажа по правилам заполнения бланка горожане смогли познакомиться с автором тотального диктанта – 2017. Писатель Леонид Юзефович подготовил для всех участников видеообращение. А в качестве диктора на площадке «Иллюзиона» выступил вице-губернатор Приморского края по вопросам образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов Илья Ковалёв.

Всего на площадках диктанта во Владивостоке отметились около 2 тысяч человек.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», написать текст участники акции могли также в ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Г.И. Невельского, девяти городских библиотеках, а также школах, колледжах, филиале ВГУЭС в городе Артёме и всероссийском детском центре «Океан».







































