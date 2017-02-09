Малыша с рожками увезут из Приморья

Новорождённый сын Меркель и Тимура – двухнедельный козлёнок - весной этого года вместе с матерью покинет Приморский край. Имя для отпрыска знаменитых родителей выберут жители Московской области.

Сотрудники Приморского сафари-парка рассказали сегодня РИА «Восток-Медиа», что родившийся 25 января козлёнок не останется на Дальнем Востоке. Вместе с матерью – козой Меркель – он отправится на самолёте к хозяину, подмосковному фермеру Олегу Сироте. На оформление всех необходимых документов, в том числе ветеринарных, уйдёт не меньше месяца. Поэтому у Тимура ещё есть время побыть рядом с одним из своих многочисленных детей.





«Меркель никто надолго не отпускал. Её ждёт труд на сыроварне, на ниве импортозамещения. Что касается имени, будем проводить опросы у жителей Подмосковья. Это будет открытое голосование», - отметил фермер-сыровар Олег Сирота в интервью radio1.news.

У других детей Тимура, родившихся именно в сафари-парке, были такие имена: Тимурид первый, Тимурид второй, Тимурид третий, Баронесса, Истра, Йошкар-Ола и Казань.

Владелец Меркель напомнил также, почему он выбрал для неё именно приморского козла: «Меркель – коза со сложным характером, наши подмосковные с ней не справлялись. Поэтому нужен был смелый самец, который не включил бы задний ход в отношениях с такой непростой барышней. Именно по этой причине я повёз её к Тимуру».

Рогатую невесту из Подмосковья год назад возили на Орлиное гнездо и остров Русский, где её показали студентам Дальневосточного федерального университета.



