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Лауреат премии "Ника" выступит на ледовом шоу в Приморье: РИА "Восток-Медиа"
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Лауреат премии "Ника" выступит на ледовом шоу в Приморье

Лауреат премии "Ника" выступит на ледовом шоу в Приморье
Во Владивосток едут именитые артисты и спортсмены
вчера, 17:20
Культура | Приморский край
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Фото: предоставлено организаторами

Известная российская актриса Дарья Мороз вместе с Алексеем Тихоновым выйдет на лёд «Фетисов-Арены» во Владивостоке. Она стала участницей нового проекта Ильи Авербуха, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дарья Мороз посетит Владивосток в рамках участия в ледовом шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Жители города смогут увидеть её уже через месяц, 4 марта. Заслуженная артистка России, двукратный лауреат премии «Ника», актриса театра и кино выступит в паре с чемпионом мира по фигурному катанию Алексеем Тихоновым.

«Участие чемпионов по фигурному катанию, режиссёрская работа, актёрское мастерство и высокое качество постановок стали слагаемыми успеха всех проектов компании», - рассказали организаторы мероприятия.

Жители и гости краевого центра также увидят выступления других известных актёров, телеведущих, музыкантов, профессиональных спортсменов. В их числе - Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Владимир Беседин и Алексей Полищук.

Новый гастрольный тур «Ледникового периода» стартовал 28 января в Воронеже. За три месяца артисты побывают в 40 городах России и зарубежья. Программу Ильи Авербуха увидят жители Владивостока, Южно-Сахалинска, Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Ярославля, Воронежа, Саратова, Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону и многих других городов.

Стоимость билетов начинается от 700 рублей.

 
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