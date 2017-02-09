Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки

В Находке состоялось второе расширенное заседание комиссии по экологии и природопользованию, посвящённое работе открытых угольных терминалов в городе. В нём приняли участие городские депутаты, представители стивидорных компаний и капитан морского порта Восточный. Этой зимой проблема угольной пыли в Находке стала одной из самых обсуждаемых в Приморье. Жители нескольких домов, соседствующих с угольными терминалами, жалуются на отвратительную экологию, нехватку чистого воздуха, повсеместный чёрный налёт. Общественные активисты составили петицию против открытых угольных терминалов. Кроме того, находкинцы запустили сетевой флешмоб #Находка_задыхается. РИА "Восток-Медиа" подготовило материал о том, какие решения проблемы предлагаются на сегодняшний день.

Конкретные предложения

Власти не могли обойти вниманием эту проблему. Неделю назад находкинская комиссия по экологии провела первое заседание по "угольному" вопросу. Позже, 4 февраля, угольщики и депутаты обсуждали работу терминалов с губернатором края Владимиром Миклушевским. Второе заседание прошло 7 февраля. На нём участники дискуссии выступили с конкретными предложениями по изменению ситуации. Сотрудники морского порта Восточный предложили целый ряд инициатив, которые, по их мнению, смогут разрешить конфликт населения и стивидорных компаний. Их озвучила представитель службы капитана морского порта Восточный Антонина Ахмишина. "Мы предлагаем операторам зимой отказаться от перевалки угля, который перед отправкой нужно дробить. Просто потому, что зимой уголь гораздо сильнее пылит. Также стоит останавливать погрузочные работы во время плохой погоды, при усилении ветра – или же использовать полный замкнутый круг пылеподавления. Кроме того, нужно полностью исключить попадание угля в воду. Сейчас у нас используют для перегрузки угля специальные пологи, но они неэффективны", - рассказала она.





По словам Антонины Ахмишиной, сотрудники Института защиты моря и освоения шельфа МГУ имени Невельского уже разработали техническо-экономические обоснования таких мероприятий. Однако владельцы терминалов не поддержали проект – он требует слишком больших затрат. В то же время что-то предпринимать нужно уже сейчас. Объём перегружаемого угля с каждым годом только растёт, а правительство России намерено и дальше увеличивать мощности портов. "За 2016 год объём угля, прошедшего через Находку, составил 34 миллиона тонн. Это на 6,5 процента выше, чем в 2015-м. Кроме того, в скором времени начнётся третья очередь строительства угольных терминалов", - пояснила Ахмишина.

Проверять и закрывать

Более жёстким в своих требованиях был руководитель комиссии по экологии и природопользованию думы Находки Валерий Мишкин. Он сообщил, что городские депутаты направят обращение к надзорным органам, приморским властям и даже в Государственную думу. "Надо инициировать проверки на всех предприятиях, которые занимаются перевалкой угля, сделать какой-то анализ ситуации. Все угольщики обещали провести мероприятия, которые бы защищали город от пыли. Нужно проверить, как они держат слово. Если они ничего не сделали, то их деятельность приостановят", - рассказал он.





По словам Валерия Мишкина, цель проверок – не закрывать предприятия, а всего лишь заставить стивидоров делать свою работу чисто. Депутат считает, что давать разрешение на перевалку угля нужно только тогда, когда компания провела все необходимые защитные мероприятия. Именно таким образом власть имущие хотят разрешить "терминальный" конфликт. При этом Валерий Мишкин подчеркнул, что идеального компромисса по этому вопросу достигнуть никогда не удастся – тема перевалки угля всегда будет проблемной.

Ангажированная пыль

Впрочем, некоторые представители отрасли считают, что шумиха вокруг находкинских угольных терминалов является политическим заказом. Об этом, во всяком случае, заявил генеральный директор компании "Восточные ворота" Александр Кулыгин. "Терминалы – это рабочие места, экономика, все это понимают. Поэтому никто никого закрывать не станет. Я считаю, что проблема с пылью политически ангажирована, высосана из пальца. Смотрите сами: с 2012 по 2014 год специалисты произвели 750 замеров на территории угольных терминалов, из них 250 – на пыль. Они не выявили предельно допустимых превышений вредных веществ в воздухе", - рассказал он.





Также, по словам Александра Кулыгина, местные жители часто сообщают в надзорные органы неверную информацию. Он отметил, что некоторые находкинцы жаловались на перегрузки, которые якобы проходили на причале № 42. При этом данный причал не используют для перегрузочных работ. Также гендиректор "Восточных ворот" назвал "мифом" информацию о повышении заболеваемости раком у жителей мыса Астафьева. "Главный краевой онколог на совещании у губернатора сообщил, что Находка находится между 21-м и 27-м местом по краю. И вообще, скоро потеплеет, роза ветров изменится, про пыль все забудут", - добавил он.

Где-то пыли нет…

Один из самых крупных стивидоров Находки – "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" решил устроить пресс-тур для журналистов краевых и городских СМИ. Портовики показали, как работает их терминал на мысе Астафьева. Основной упор, конечно же, был сделан на средства защиты от угольной пыли. Об этом подробно рассказал директор по охране труда и производственным схемам "ЕВРАЗ НМТП" Евгений Маршалко.





"Когда мы планировали перевалку угля на мысе Астафьева – районе, который прилегает к жилищному массиву – мы подробно изучили мировые практики. Оптимальным вариантом защиты от пыли стали специальные экраны, которые разработали по японской технологии. Их высота составляет 15 метров. Мы поставили их в местах хранения угля, в районах формирования штабелей", - пояснил он. По словам руководителя, проектная группа тщательно выверяла расположение экранов и их размеры.









Помимо этого, на предприятии используются и другие меры, предотвращающие пыление угля. Так, уголь на терминалах постоянно орошается. По территории ходят четыре поливальные машины.









Помогают и различные организационные моменты. Например, крановщики обязаны открывать грейферы (грузозахваты для угля) на высоте не более одного метра над штабелем.





"Конечно, нам есть к чему стремиться, и наши технологии постоянно совершенствуются. К слову говоря, во всём мире большинство угольных терминалов – открытого типа. Закрытая перевалка – это единичная практика. В Европе такой терминал всего один, в Даугавпилсе", - рассказал Евгений Маршалко. Он отметил, что закрытые терминалы более опасны из-за угрозы взрыва. Угольная пыль в замкнутых системах требует чрезвычайно аккуратного обращения, иначе терминал рискует превратиться в настоящую бомбу.





Справедливости ради стоит отметить, что угольной пыли на терминалах "ЕВРАЗ" действительно практически нет. Даже на самой территории – естественно, за исключением земли.





Даже лёд возле мест перевалки довольно чистый – за исключением нескольких угольных пятен.





А где-то есть

На мысе Астафьева находится порядка пяти угольных терминалов, и кто конкретно из них пылит, сказать сложно. Но пыль над районом всё-таки видно. К чему это приводит, видно невооружённым глазом.





"У нас эта пыль постоянно, день и ночь", - рассказала корреспонденту РИА "Восток-Медиа" Людмила Иосифовна, жительница одного из домов на улице Верхне-Морской. "В квартире у меня стоят стеклопакеты, и всё равно приличный слой пыли на подоконнике. Постоянно. Как ветер начинается, всю пыль сдувает на наш микрорайон. Люди задыхаются. У меня появился кашель, хотя никогда в жизни не было – я певица, слежу за своим голосом", - рассказала она.





Очевидно, что в ближайшее время власти что-то должны предпринять по "угольной" проблеме. В конце концов, идёт Год экологии, да и выборы на носу. Что именно будут делать чиновники – пока неясно: несмотря на заявления, чёткого плана ни у кого нет. Понятно одно: если не спасти Находку от пыли в ближайшее время, то через несколько лет в городе действительно начнётся экологическое бедствие.



