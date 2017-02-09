Многодетным приморцам, пострадавшим от тайфуна, добавили компенсации

87 семей уже получили по 30 тысяч рублей из благотворительных сборов

В Приморье выплачивают дополнительные деньги многодетным семьям, утратившим имущество при прошлогоднем тайфуне «Лайонрок». Компенсацию из средств, собранных на благотворительный счёт, уже получили 87 семей. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что для получения этой компенсации, размер которой составляет 30 тысяч рублей, необходимо представить в территориальные отделы соцзащиты или многофункциональные центры заявление и документы, подтверждающие приобретение имущества первой необходимости после даты объявления ЧС в муниципальном образовании. Это могут быть счета, счета-фактуры, кассовые, товарные чеки.

Как сообщили сотрудники департамента труда и социального развития Приморья, 54 семьи уже получили и израсходовали по назначению всю выплату – 30 тысяч рублей. Остальные пока использовали финансовую поддержку частично.

Выплата компенсирует расходы семьи на приобретение товаров первой необходимости - шкафов для одежды или посуды, мебели для спален и кухонь, холодильников, плит, стиральных машин, чайников, водонагревателей, пылесосов, телевизоров, микроволновок и насосов для подачи воды.

«Размер выплаты единый для всех. Те, кто уже предоставил документы, подтверждающие оплату товаров на 30 тысяч рублей, получили компенсацию полностью. 18 семей пока приобрели товаров на меньшую сумму, но по мере покупки необходимого им вернут оставшиеся деньги», – пояснили сотрудники департамента.

Всего на благотворительном счету накопилось 10,9 миллиона рублей. По решению губернатора Владимира Миклушевского деньги, присланные жителями разных регионов России, направили на дополнительную поддержку многодетных семей, пострадавших от тайфуна «Лайонрок». Кроме этой помощи, жители подтопленных районов получили также компенсацию ущерба из федерального и краевого бюджетов.