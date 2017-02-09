Родители приморских школьников опробуют ЕГЭ на себе

Приморье вслед за Москвой проведёт «День сдачи ЕГЭ родителями». Это всероссийская акция, которая стартовала в столице пару дней назад, 7 февраля. Инициатором выступило Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки.

Во Владивостоке родителей школьников пригласят попробовать выполнить задания Единого государственного экзамена на базе школы № 77, расположенной на улице Каплунова, 12. При этом прийти могут не только родители одиннадцатиклассников, но и все, кто заинтересован получить личный опыт сдачи такого экзамена. Предварительной регистрации не требуется. Тестирование назначено на 21 февраля. Как сообщили специалисты краевого департамента образования и науки, вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку сдадут и представители сферы образования, в том числе — ректоры вузов Приморья.

По мнению организаторов акции, она должна помочь взрослым лучше понять суть экзаменов и потом поделиться опытом с детьми, правильно настроить их на экзамен и помочь справиться с волнением.