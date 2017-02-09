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В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"

В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
ЭРА-ГЛОНАСС: таможенники отсылают водителей в Минпромторг
вчера, 11:50
Транспорт | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Проблема с подержанными машинами, не оснащёнными системой ЭРА-ГЛОНАСС, по-прежнему не решена. Руководство Владивостокской таможни сегодня, 9 февраля, посоветовало гражданам обращаться в Минпромторг РФ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Напомним, согласно поправкам в техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств» с 1 января 2017 года каждый сходящий с конвейера или ввозимый в Россию автомобиль должен быть оборудован системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Однако каким образом оборудовать этой «кнопкой» подержанный автомобиль, никто не объяснил. На дальневосточных таможнях скопились сотни машин, которым не выдают свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), без которого таможня отказывает в оформлении ПТС (паспорт транспортного средства).

«С начала 2017 года нами оформлено и выпущено в обращение свыше 1000 автомобилей. Больше 600 из них уже получены владельцами и вывезены из порта, – сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев. Однако речь в данном случае идёт либо о новых машинах, оснащённых системой ГЛОНАСС прямо на заводе, либо о подержанных автомобилях, СБКТС в отношении которых были оформлены ещё в конце 2016 года – до вступления в силу поправок.

Как быть с подержанными машинами, ввезёнными уже в 2017 году, никто не знает. Сложившийся больше двух десятилетий назад дальневосточный автобизнес – под угрозой.

«ПТС в отношении этих машин не выдаются, порядок дооборудования и сертификации в настоящее время отсутствует. Этот вопрос не входит в компетенцию таможенных органов. Видимо, сами импортёры должны переадресовать его в Минпромторговли», – посоветовал исполняющий обязанности первого замначальника таможни Алексей Кузьмин.

По словам Кузьмина, сейчас только во Владивостоке скопилось около 400 «беспаспортных» автомобилей. Но переполнения складов таможенники не боятся:

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к спаду ввоза подержанных автомобилей. В феврале было ввезено всего около 25 таких автомобилей».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Приморья Владимир Миклушевский и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев обещают решить проблему с ЭРА-ГЛОНАСС, подняв этот вопрос в Москве.

 
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Комментарии
  • 4444  (вчера, 12:44 )

    А зачем везти если на автомобили не дают ПТС? Что за бараны честное слово? Или как обычно на коррупцию надеются?

  • Сова  (вчера, 12:54 )

    Катайся на тазике!!!

  • Неедрос  (вчера, 12:44 )

    Валить отсюда

  • Жиробас  (вчера, 12:47 )

    вали

  • oba  (вчера, 12:53 )

    http://amsrus. ru/2017/02/08/vsyu-stranu-nuzhno-oglonassit/ таможенники безграмотные беспредельщики

  • carib  (вчера, 13:04 )

    Все войны и револиции начинались с малого

  • Мент  (вчера, 13:08 )

    не беспокойся автомобильным барыгам глотки быстро заткнут. они революцию не начнут.

  • Стебовик  (вчера, 13:09 )

    Сказал начальник-ЛАДА-КоЛИНА=хорошая машина, значит хорошая!

  • лесник филлипов  (вчера, 13:16 )

    что за паника?у меня три авто 2 с удовольствием продам . берите у меня

  • Djdf  (вчера, 13:30 )

    Барыги с Зеленки идите в дворники, хоть город чище станет.

  • мимо походил  (вчера, 13:38 )

    Так вот, из Таможенного кодекса напрямую следует запрет применять к физическим лицам нормы технического регулирования. Нас с вами это не касается, мы не должны таможенникам приносить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, не должны приносить одобрение типа транспортного средства. Этим должны заниматься только юридические лица. статья 352 часть 2, на физических лиц нормы технического регулирования не распространяются и применять к нам их запрещено.

  • Djdf  (вчера, 13:41 )

    Всем барыгам в такси работать, повышать конкуренцию.

  • 12345  (вчера, 18:17 )

    Слышь патриот закрой свой рот

  • барыги  (вчера, 16:30 )

    Мы предприниматели, перепродаем подержанные автомобили из сопредельных стран и крутить баранку, махать метлой, месить грязь растворную не горим желанием. Здоровье подутратили, жирка поднавесили, денежки идут под шорох бумаг, на кой рогом упираться?Порадеть за нас некому наверху, у буржуев из-за бугра бабосов-то поболя, вот и толкают они бочку на нас, последние крохи изо рта вырывают. Вот хоть землячки морально поддерживают за правый руль радеют. Но и они, глядим , на немцах , корейцах да совместных гонять начали, променяли родной рулек. Пянсе , чтоли , продавать идти на остановку?

  • Brandon Perez fb1649067598720  (сегодня, 01:10 )

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