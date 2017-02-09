В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"

Проблема с подержанными машинами, не оснащёнными системой ЭРА-ГЛОНАСС, по-прежнему не решена. Руководство Владивостокской таможни сегодня, 9 февраля, посоветовало гражданам обращаться в Минпромторг РФ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Напомним, согласно поправкам в техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств» с 1 января 2017 года каждый сходящий с конвейера или ввозимый в Россию автомобиль должен быть оборудован системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Однако каким образом оборудовать этой «кнопкой» подержанный автомобиль, никто не объяснил. На дальневосточных таможнях скопились сотни машин, которым не выдают свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), без которого таможня отказывает в оформлении ПТС (паспорт транспортного средства).

«С начала 2017 года нами оформлено и выпущено в обращение свыше 1000 автомобилей. Больше 600 из них уже получены владельцами и вывезены из порта, – сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев. Однако речь в данном случае идёт либо о новых машинах, оснащённых системой ГЛОНАСС прямо на заводе, либо о подержанных автомобилях, СБКТС в отношении которых были оформлены ещё в конце 2016 года – до вступления в силу поправок.

Как быть с подержанными машинами, ввезёнными уже в 2017 году, никто не знает. Сложившийся больше двух десятилетий назад дальневосточный автобизнес – под угрозой.

«ПТС в отношении этих машин не выдаются, порядок дооборудования и сертификации в настоящее время отсутствует. Этот вопрос не входит в компетенцию таможенных органов. Видимо, сами импортёры должны переадресовать его в Минпромторговли», – посоветовал исполняющий обязанности первого замначальника таможни Алексей Кузьмин.

По словам Кузьмина, сейчас только во Владивостоке скопилось около 400 «беспаспортных» автомобилей. Но переполнения складов таможенники не боятся:

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к спаду ввоза подержанных автомобилей. В феврале было ввезено всего около 25 таких автомобилей».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Приморья Владимир Миклушевский и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев обещают решить проблему с ЭРА-ГЛОНАСС, подняв этот вопрос в Москве.