В Приморье отберут студенческие клубы для участия в фестивале молодёжи

В Приморье объявлен конкурсный отбор студенческих клубов для участия в программе ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Победители получат право поехать в Сочи, где будет проходить фестиваль с 14 по 22 октября.

Как сообщили сотрудники краевого департамента по делам молодёжи, конкурс адресован студенческим клубам вузов. Это могут быть спортивные, творческие, правозащитные студенческие клубы, клубы международной дружбы; профессионального развития – научно-технические, экологические, предпринимательские и другие, а также студенческие средства массовой информации.

Отбор проводит корпус студенческих клубов России «Фестиваль-2017». Первый этап конкурса – заочный – продлится до 15 февраля. Конкурсанты должны будут прислать заявки с представлением описания своего проекта и организации. Во время второго этапа – очного – финалисты публично проводят презентацию своих проектов. Он продлится до 15 мая.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте russia2017.соm. Подробную информацию о конкурсе опубликовал краевой сайт.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоится в середине октября нынешнего года в городе Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодёжи со всего мира. Все желающие приморцы могут зайти на сайт www.russia2017.com и зарегистрироваться в качестве потенциального участника или волонтёра. Специальный региональный комитет отберёт самых достойных – 50 участников и 90 волонтёров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтёров покроют краевой и федеральный бюджеты.