Владивосток утром сковали двухчасовые пробки

Несколько двухчасовых пробок сковали главные магистрали Владивостока. При этом от Некрасовской до проспекта 100-летия жители могли доехать относительно свободно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 9 февраля, средняя загруженность дорог Владивостока утром составила 3 балла, что на 2 балла меньше, чем обычно. Наиболее сложная ситуация наблюдалась утром на Светланской улице по направлению в центр. Данный участок сервис «Яндекс.Пробки» оценил в 6 баллов. Немало автомобилистов застряло также на проспекте 100-летия Владивостока в центр и на Луговой к Руднева, где с утра два автомобиля попали в ДТП.





На ряде магистралей сервис отметил необычно свободное для данного времени движение. Это Некрасовская улица - улица Гоголя к проспекту 100-летия. Данная магистраль получила всего один балл. На 2 балла ниже обычного зафиксирован трафик на проспекте Красного Знамени к остановке «Дальпресс» и на трассе Патрокл – Золотой мост.

Крупнейшей пробкой сегодня стал затор, образовавшийся от Луговой площади до Матросского сквера. Она продержалась два с половиной часа.

Больше двух часов автомобилисты простояли на участке от кольцевой развязки у фуникулёра до Семёновской улицы. Помимо большого количества автомобилей движение там тормозила небольшая авария, случившаяся у остановки «Авангард». О ней рассказали в Instagram подписчики группы dps_control.





Столько же двигались машины от остановки «Чкалова» до улицы Чапаева. Час сорок стояли автолюбители от Политехнического колледжа до парка Победы.

По данным краевой администрации, за прошедшие сутки на дорогах Приморья случились две аварии. Одна из них - в Партизанске. По данным очевидцев, причиной ДТП стал пьяный водитель, врезавшийся в столб.



