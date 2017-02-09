Во Владивостоке ищут звёзд КВН

В приморской столице начался набор в городскую школу «Звёзды КВН». Подать заявку на обучение может любой школьник от 12 до 17 лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Этим проектом занимаются управление по делам молодёжи администрации Владивостока, приморская краевая организация «Российский союз молодёжи», «Приморский клуб весёлых и находчивых», а также городской дворец детского творчества. По информации пресс-службы мэрии, программа школы «Звёзд КВН» включает в себя обучение основам и правилам игры «Клуба весёлых и находчивых», формирование навыков сценического мастерства, а также обучение созданию сценариев выступлений, миниатюр и реприз.

Все занятия будут проходить во дворце детского творчества на бесплатной основе. Открытие школы пройдёт уже на следующей неделе, 15 февраля, в 16:00. Почётными гостями мероприятия станут Дмитрий Орлов из команды Высшей лиги КВН «Наполеон Динамит» и Варвара Щербакова из «Женской сборной Хабаровского края». Последние после фестиваля в Сочи попали в Премьер-лигу КВН.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что девушки из соседнего региона пробились в Премьер-лигу, а это значит, что их выступления покажут по «Первому каналу». Команда из Приморского края «Твой стиль» получила приглашение на участие в сезоне телевизионной международной лиги КВН в Минске.



