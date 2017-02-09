Губернатор Приморья встретился с новым китайским генконсулом

Глава Приморья Владимир Миклушевский накануне встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбином. Губернатор поздравил дипломата с назначением на должность и отметил значимость нового статуса консульства КНР во Владивостоке. До этого Генеральное консульство соседней страны было лишь в Хабаровске, теперь их на Дальнем Востоке - два. Владимир Миклушевский подчеркнул, что это хороший сигнал бизнесменам двух стран для расширения взаимодействия.

Губернатор Приморья представил собеседнику новые административные механизмы, призванные развивать инвестиционные проекты на территории края, – режимы свободного порта Владивосток, территории опережающего развития «Михайловский», «Надеждинская», «Большой Камень».

«Мы заинтересованы в экспорте услуг. Приморье окружает ёмкий рынок АТР. Серьёзно рассчитываем на партнёрство в этом вопросе. Для бизнесменов мы готовы создать все условия, чтобы их инвестиции были успешными. Так, сегодня в рамках проектного управления в крае ведётся работа по улучшению инвестиционного климата. Я лично возглавляю соответствующий штаб», – рассказал гостю губернатор.

Янь Вэньбин отметил, что китайские предприниматели весьма заинтересованы в экономических проектах на территории Приморья. Стороны обсудили перспективы строительства международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

«Наша сторона уделяет повышенное внимание этим проектам. Помимо строительства дорог важно также отрегулировать вопросы координации движения товаров, таможенные и пограничные процедуры. Считаем, если эта работа будет должным образом организована, мы добьёмся эффективного и плодотворного взаимодействия», – сказал генконсул.

В ходе встречи стороны также отметили необходимость более углублённого инвестиционного сотрудничества. Владимир Миклушевский акцентировал, что при самой высокой доле в общем торговом обороте Приморья в 50 % Китай занимает третье место после Японии и Республики Корея по объёму инвестиций в край.