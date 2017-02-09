Иностранец в Приморье пытался заработать на костях двух тигров

В его машине нашли "товар" на два миллиона рублей

В Приморье задержали иностранца, подозреваемого в незаконном обороте костей амурских тигров. Одного из хищников, скорее всего, застрелили браконьеры, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Прокурор Пограничного района Приморского края признал законным решение ОМВД России по Пограничному району о возбуждении уголовного дела в отношении иностранца. По данным правоохранительных органов, он причастен к незаконному обороту особо ценных диких животных.

Подозреваемого задержали на прошлой неделе. В машине, на которой он передвигался вместе с местным жителем, сотрудники полиции обнаружили кости двух особей амурского тигра. Эксперты оценили находку больше чем в два миллиона рублей. По предварительным данным, смерть одного из тигров наступила из-за огнестрельных ранений.

Согласно постановлению судьи от 8 февраля 2017 года, фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход расследования дела контролирует прокуратура района.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в феврале этого года суд вынес окончательное решение по делу ещё одного браконьера. Мужчина убивал редких и краснокнижных животных и птиц. На счету у охотника также 6 тигров.