Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева

Депутата городской думы Дмитрия Сулеева не будут лишать депутатского кресла, сообщает РИА «Восток-Медиа». В то же время такой исход событий возможен – теоретически. Для того, чтобы запустить этот процесс, владивостокцы должны проявить невероятно активную гражданскую позицию.

На прошедшем в среду заседании комитета думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности депутаты обсуждали вопрос о лишении депутата Дмитрия Сулеева его статуса. С таким требованием к народным избранникам обратились жители дома № 40 на Бестужева. Конфликт между депутатом и горожанами вспыхнул в декабре: тогда строительная фирма, связанная с Сулеевым, начала снос местного сквера. Вскоре скандальную стройку обсуждали уже в гордуме. Эти усилия принесли результат: 30 декабря администрация Владивостока отменила строительство. Сулееву дали две недели на сворачивание работ. К настоящему времени от стройплощадки на Бестужева, 40 почти ничего не осталось. Однако местные жители не намерены прекращать борьбу с депутатом-бизнесменом и потребовали лишить его статуса.

Как сообщил на заседании вице-спикер Дмитрий Пенязь, у городской думы нет полномочий для таких действий. По его мнению, непонятно, имеет ли это смысл – стройплощадку с Бестужева убрали, строители готовятся возводить там сквер. Так что конфликт с жителями, в принципе, решён. Сегодня Пенязь рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что сместить Сулеева с его поста могут только сами жители Владивостока. «Для отставки депутата нужно, чтобы не менее половины жителей его избирательного округа высказались за это. Они должны собрать подписи, после этого мы сможем рассмотреть этот вопрос. Но у нас на выборы-то ходит лишь треть населения. Так что я сомневаюсь, что такое количество подписей удастся собрать», - рассказал он. Кроме того, депутат отметил, что для организации подобной гражданской активности потребуются определённые средства. Это логично: нужно где-то обучить людей, которые будут собирать подписи, устроить места для сбора подписей и так далее.

Так что если владивостокцы действительно захотят добиться отставки Дмитрия Сулеева, им придётся проявить невиданную гражданскую активность. С другой стороны, в сентябре этого года состоятся выборы во владивостокскую думу. На их результат могут повлиять все жители приморской столицы – в том числе противники «скверного» депутата.