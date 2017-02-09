Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева

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Для этого противникам стройки на Бестужева придётся проявить свою гражданскую позицию
|Фото: dumavlad.ru
Депутата городской думы Дмитрия Сулеева не будут лишать депутатского кресла, сообщает РИА «Восток-Медиа». В то же время такой исход событий возможен – теоретически. Для того, чтобы запустить этот процесс, владивостокцы должны проявить невероятно активную гражданскую позицию.
На прошедшем в среду заседании комитета думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности депутаты обсуждали вопрос о лишении депутата Дмитрия Сулеева его статуса. С таким требованием к народным избранникам обратились жители дома № 40 на Бестужева. Конфликт между депутатом и горожанами вспыхнул в декабре: тогда строительная фирма, связанная с Сулеевым, начала снос местного сквера. Вскоре скандальную стройку обсуждали уже в гордуме. Эти усилия принесли результат: 30 декабря администрация Владивостока отменила строительство. Сулееву дали две недели на сворачивание работ. К настоящему времени от стройплощадки на Бестужева, 40 почти ничего не осталось. Однако местные жители не намерены прекращать борьбу с депутатом-бизнесменом и потребовали лишить его статуса.
Как сообщил на заседании вице-спикер Дмитрий Пенязь, у городской думы нет полномочий для таких действий. По его мнению, непонятно, имеет ли это смысл – стройплощадку с Бестужева убрали, строители готовятся возводить там сквер. Так что конфликт с жителями, в принципе, решён. Сегодня Пенязь рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что сместить Сулеева с его поста могут только сами жители Владивостока. «Для отставки депутата нужно, чтобы не менее половины жителей его избирательного округа высказались за это. Они должны собрать подписи, после этого мы сможем рассмотреть этот вопрос. Но у нас на выборы-то ходит лишь треть населения. Так что я сомневаюсь, что такое количество подписей удастся собрать», - рассказал он. Кроме того, депутат отметил, что для организации подобной гражданской активности потребуются определённые средства. Это логично: нужно где-то обучить людей, которые будут собирать подписи, устроить места для сбора подписей и так далее.
Так что если владивостокцы действительно захотят добиться отставки Дмитрия Сулеева, им придётся проявить невиданную гражданскую активность. С другой стороны, в сентябре этого года состоятся выборы во владивостокскую думу. На их результат могут повлиять все жители приморской столицы – в том числе противники «скверного» депутата.
Вот же крысы, да че уж там, добивайтесь чтоб гражданства его лишили
Депутатская крыса только такие методы понимает. А ты, Житель, хотел его поблагодарить и поцеловать в зад?
И сулеева, и пенязя, и всех прочих проходимцев, прикрывающихся мандатами, нужно гнать, но они, злыдни, прикрылись надёжной крышей, и как их сковырнуть? Разве что вилами!
А кто сказал что конфликт исчерпан? Этот клоун людям не только во дворах нагадил своим отношением , но и в душах. Он спилил за 2 часа сквер который рос 50 лет , как он собирается это возмещать ? Просто бесит как люди живущие в этом городе могут так к нему относится. Как вообще могла прийти бредовая идея строить на том пятаке супермаркет, рубить , корчевать, калечить? И какому чинуше пришла в голову мысль разрешить все это ? Ясно что за деньги .
Было бы интересно прочитать данную ДУМОЙ нашей доблестной официальную оценку действиям господина Сулеева. Своего, между прочим, члена. И причастных к этим действиям верхних чиновников. СлабО?
Вашему вниманию представляется третье издание[i] аналитического доклада «Единая Россия и коррупция», который с документальной точностью показывает истинную сущность представителей указанной партии, камня на камне не оставляя от мифа об исключительной редкости и чуть ли не единичном характере их преступлений. Анализ данных открытых источников позволил за короткие сроки выявить более 300 фигурантов уголовных дел от «партии власти» из всех регионов России, включая вновь присоединенные Крым и Севастополь. Их перечень, даже не претендуя на то, чтобы быть исчерпывающим, наглядно демонстрирует системность коррупции в «Единой России». По каждому из представителей указанной партии составлено краткое досье. В уголовных делах фигурируют суммы общей сложностью более 130 млрд. рублей. Эти деньги были похищены, присвоены, отмыты, незаконно обналичены или ими распорядились иным преступным образом. Нанесен колоссальный ущерб бюджетной системе, гражданам и организациям, общественным отношениям и государству в целом, но это только верхушка айсберга. Из доклада Рашкина.
По уголовным делам НЕ НАДО! Напиши ОТДЕЛЬНО деньги Сечина и деньги Мюллера. Сам не складывай, я здесь на новом пентиуме попробую!
И считаешь ты хреново. У нас только внешнего долга 11 тлн. не считая внутреннего), 130 они похитили))) ИДИ ПЕРЕСЧИТЫВАЙ НаХ!
11 тлн-тлилионов что ли? ГрОмОтейуев.
11 трлн. + внутр. долг по организациям. Бюджет с нефти был посчитан, а как в долг попали? Вот и думай! А каких 130 млрд ты пишешь??? Только у Медведева 130, в это поверю
Партия власти действительно является криминальной сектой, но Крым и Севастополь далеко не преступление, и не ими решено даже. Ты тупой
Такие как Сулеев позорят партию Единую Россию, власть. Пологаю, что изза таких как Сулеев наш народ не доверяет и считает всех чинивников такимиже нечестными, лживыми как Сулеев.
Насколько , сулеева похищали. . . ?! Вот вам и выводы.
Г-н Сулеев, это гнойник на теле Владивостока. Свою хищническую деятельность он ведет со времен перестройки. Это он вывез и продал все оборудование с завода ЖКХ на Борисенко. Сейчас там Его склады. Владивостокская мебельная фабрика(вернее все что от неё осталось) его рук дело. Ряд мех. предприятий им так же выкуплены и распроданы, а земля и помещения сданы в аренду. Его девиз - "Грабь, распродавай". Полное безволие и зависимость депутатов от таких как Сулеев, дают нам - жителям Владивостока ПРАВО самим принимать решения о своей судьбе!
Сулеев, как человек никто и депутатом его никто не выбирал. Даже в роли депутата он не принёс региону никакой пользы. Его папочка занимался грабежом ГМК Дальполиметалл, и поэтому по воровскому генотипу идеально подходит в роли депутата. А его мамочка была личным зубным врачом Наздратенко, который сейчас является советником президента, и который по её просьбе сделал сынку сетевым торгашом. Все действия исполняемые Сулеевым диктуются Наздратенко. И если убрать Сулеева, то на его место пришлют другого. Он будет один в один таким же.
Ну попузырились фекалии -и будет. Никто никого отзывать не собирается, эта буря в стакане воды просто топорно срежессированный спектакль, позволивший попиариться на халяву одному местному деятелю, чей народный рейтинг давно уже опустился в недра земли. Нет у него ни каких-то значимых успехов, половину окружения попересажали, ситуацией не владеет, над словесным порожняком его смеются даже дети. Чел пошел на откровенное беззаконие, ради собственного пиара наплевал на решения местной власти. Все эти финты ушами ему не помогут, можно еще некоторое время здесь беспредельничать, пользуясь отдаленностью от центра, но сколь веревочке. . .
Отличное решение - лишить этого г-на Сулеева депутатства. Ну зачем нужен такой депутат? Что этот депутат сделал для города как депутат? Воспользовался своими служебными полномочиями, чтобы вырубить сквер и тем самым нагадить жителям. К тому же и себе нагадил, многие перестанут посещать его РЭМИ. То есть налицо изумительная тупость и очевидная профнепригодность данного персонажа.
Оксанка -подорожница?после смены решила мозк промять?
Дмитрий Пенязь "непонятно, имеет ли это смысл – стройплощадку с Бестужева убрали, строители готовятся возводить там сквер. Так что конфликт с жителями, в ПРИНЦИПЕ, решён. " Ну да! Конечно же, многоуважаемый г-н сулеев вырубая сквер и затевая стройку рассчитывал на то, что жители близ лежащих домов проронят слезу умиления, видя как депутат о них заботится. О чем думал сулеев и так понятно. А вот о чем думал пенязь, заявляя такое? Вопрос то решен, но далеко не в принципе. В ПРИНЦИПЕ он будет решен именно тогда, когда сулеевых оторвут от корыта власти.
Как такового Государства уже нет - есть сфера обитания. Кому интересен Сулеев, если по прежнему Наздратенко чистит для Путина Приморье? А там таких шестёрок как грязи. А Охоян, а Усольцев, а Костенко, а семейство Миклушевских? Не попалились ещё на делишках?
Посмотрите на свои денежные купюры, там написано - БИЛЕТ БАНКА РОССИИ. Там не написано Билет Государственного банка России. Чей именно в России этот билет? Вот выйдет к Вам в середине февраля какой-нить Степашкин и объявит Вам очередной "плавненький" дефолт. Не обращайте внимания на депутатов, их выбрали не Вы а Путин. С ним надо что то решать.
все депутаты-враги народа
"Люди добрые" давно помои хавают, похрюкивая и почмокивая. Им такой хавчик по душе!
Давай братуха к нам, на разгавор, ток подмойся, лады?
ко-ко-ко, где у Вас здесь съесть чаго?
Чот тут петухи стягиваться начали, сговариваются , чо ли?Фекалий обожрались?
Криминальную группирВовочку нада ликвидировать канешна