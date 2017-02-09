В Приморье приняли роды у Меркель

Козёл Тимур из Приморского сафари-парка ещё раз стал отцом. Сейчас потомство принесла невеста-москвичка – коза Меркель, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали сотрудники сафари-парка, Меркель родила ещё 25 января, в День российского студенчества.

Коза Меркель приехала в Приморье для знакомства со знаменитым козлом Тимуром весной 2016 года. Не прошло и года, как невеста прославившегося на весь мир животного принесла потомство - на свет появился козлёнок с расцветкой мамы и узнаваемым белым пятном на боку от папы.

Сейчас сын Тимура и Меркель чувствует себя хорошо, весит более 5 килограммов. Сотрудники сафари-парка отмечают у нового подопечного отменный аппетит. Малыш любит мамино молоко, начинает пробовать овёс и сено. В двухнедельном возрасте у козлика выросли маленькие рожки. Козлёнок любит прогулки на свежем воздухе, очень активен и жизнерадостен.

Имя маленькому обитателю сафари-парка пока не придумали. Его выберет хозяин козы Меркель - Олег Сирота.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что недавно отцом стал и тигр Амур. Его невеста – Уссури – родила двух тигрят. Однако один из них умер, а второго – Шерхана – специалистам едва удалось выходить. Сам Тимур обзавёлся потомством ещё в июне прошлого года. Его детей сафари-парк даже выставлял на аукцион.















