Сегодня в Приморье возможен небольшой снег. На выходных в регионе ожидается неустойчивая погода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», сегодня, 9 февраля, синоптические условия начнут меняться. Из районов Китая на юг Дальневосточного региона сместился высотный циклонический вихрь. Ночью в Приморье увеличилась облачность, а температура воздуха понизилась до −13…−18 градусов. Сегодня днём по краю возможен небольшой снег. Температура во второй половине дня составит −8…−13 градусов, на побережье – от −1 до −7.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. К утру температура воздуха составила -10…-12 градусов. Днём в городе возможен слабый снег, усилится северный ветер до 13–18 метров в секунду. Облачность не даст воздуху хорошо прогреваться – после обеда в краевом центре потеплеет максимум до −7…−9 градусов.

В субботу, 11 февраля, в Приморье снегопады пойдут на убыль, их интенсивность и площадь распространения уменьшатся. При этом на побережье усилится северный ветер. Дневной температурный фон будет колебаться от +1 до −10 градусов.

В воскресенье, 12 февраля, над краем будет властвовать антициклон. Ночью местами сохранится небольшой снег, а днём осадки прекратятся. Воздух прогреется до −2…−9 градусов, на побережье до +4…−1 градуса.

Во Владивостоке в субботу ожидаются переменная облачность и сильный ветер. Столбик термометра остановится на отметках −7…−9 градусов. В воскресенье ветер немного ослабеет. Температура воздуха повысится до −1…−3 градусов.