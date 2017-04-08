Школьники и бюджетники Находки поддержали жителей Санкт-Петербурга

Сегодня в Находке на площади у муниципального центра культуры собрались школьники, студенты и представители бюджетной сферы города. Развернули свои флаги и политики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Митинг против экстремизма и терроризма начался с минуты молчания. Затем перед собравшимися выступили лидеры общественных объединений и руководители местной власти. Выступающие выразили свою поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошёл террористический акт.

«Неравнодушных школьников сегодня так много, потому что мы давно ведём серьёзную патриотическую работу в образовательных учреждениях. Все приехавшие на площадь понимают важность демонстрации солидарности и сплочённости против террора», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского округа Надежда Кудинова.

Митинг против террора завершился через полчаса после начала возложением цветов и зажиганием свечей у развёрнутого баннера «Вместе против террора». Участие в мероприятии приняли несколько сотен неравнодушных жителей Находки разного возраста.

Ранее аналогичный митинг прошёл во Владивостоке. Как сообщало РИА "Восток-Медиа", силовики и транспортники усилили меры безопасности в Приморье.