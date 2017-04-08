Приморцев приглашают бесплатно пройти флюорографию

Жителям Приморского края в рамках месячника борьбы с туберкулёзом предлагают на безвозмездной основе пройти флюорографию. Это можно сделать в любой из государственных поликлиник региона — при себе достаточно иметь полис обязательного медицинского страхования.

«Единственная возможность узнать о туберкулёзе на ранней стадии, когда зачастую отсутствуют какие-либо симптомы, — вовремя, один раз в году, пройти флюорографическое обследование», — озвучили в департаменте здравоохранения администрации Приморья.





Несмотря на усилия специалистов, эпидемиологическая ситуация по тубзаболеванию в регионе остаётся сложной. Об этом сообщает пресс-служба «белого дома». Специалисты фиксируют снижение роста заболеваемости, но климатические особенности Приморского края не позволяют сделать это значительно. Только с начала года благодаря флюорографическим осмотрам выявили более 200 человек с активным и неактивным туберкулёзом.

Лидером по диагностике и своевременному обнаружению заболевания остаётся Находкинская городская центральная больница. Впервые свой диагноз в прошлом году услышали 2 468 жителей портового населённого пункта. В прошлом году там установили цифровой аппарат российского производства, выпущенный в ноябре 2015 года. Среди преимуществ оборудования, которое обошлось медучреждению в 7,5 миллиона рублей, — минимальное радиационное воздействие на пациента, лучшее разрешение и дополнительные технические возможности, делающие диагностику более качественной.





Цифровые изображения хранятся в базе шесть лет. Благодаря высокой производительности оборудования врачи могут обслуживать больше пациентов. И теперь за смену через кабинет проходит до 100 человек.

«Сделать флюорографию можно без лишней траты времени. Если вы имеете полис ОМС и прикреплены к нашему медицинскому учреждению, то обследование можете пройти в день обращения самостоятельно, по направлению регистратора лечебно-профилактического учреждения или лечащего врача. Без обращения в регистратуру можно проходить с паспортом и полисом ОМС прямо во флюорографический кабинет», — объяснила заместитель главного врача Находкинской городской больницы по поликлинической работе Ирина Недбайло.